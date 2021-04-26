Дозволь собі бути красивою: б'юті-експерт дала українкам дієві поради по догляду за собою

Ранок - один з найважливіших етапів для кожної дівчини в догляді за собою.
Незважаючи на те, що всім хочеться з ранку довше поніжитися в ліжку (через що часу на збори залишається зовсім небагато), важливо не пропускати обов'язкові процедури, завдяки яким особа завжди буде виглядати свіжо, а шкіра - буде здоровою і сяючою.
Б'юті-бос і засновниця магазину преміальної косметики для волосся і тіла Ельміра Мехтієва розповіла в інтерв'ю Lite про свій ранковий догляд і секрети прекрасного зовнішнього вигляду.
З чого починати ранок?
Перш ніж приступити до сніданку, почніть свій ранок зі склянки води і контрастного душу. Це допоможе вам швидше прокинутися, поліпшить кровообіг і стан шкіри, і подарує бадьорість на весь день.
Наступний етап - зарядка. Рекомендую робити легку розминку і 20 стрибків вгору. Таким чином ви поліпшите фізичну форму і активно включитеся в робочий процес.
Снідати рекомендується не раніше, ніж через 20 хвилин після закінчення ранкової зарядки. Правильний сніданок - основа продуктивного і енергійного дня, і тут чашкою ароматної кави вам точно не обійтися. Сніданок повинен бути поживним і корисним.
Також, для загального зміцнення організму, можна почати приймати різні добавки і вітаміни, попередньо проконсультувавшись зі своїм лікарем.
Основа ранкового ритуалу - поетапне умивання, яке включає в себе:
Очищення
Ключовий етап перед основним доглядом, під час якого ми прибираємо надлишки накопичився за ніч себума і готуємо шкіру до зволоження.
Правильно обраний засіб для вмивання - це 90% успіху в ефективності догляду.
Тонізація
Тонери і лосьйони для обличчя нейтралізують вплив вільних радикалів і важких металів (які містяться в нашій, на жаль, не ідеальній водопровідній воді), а також відновлюють кислотно-лужний баланс шкіри. До того ж, цей етап готує шкіру до подальшого догляду, так як добре тонізована шкіра стає більш сприйнятливою до кремів і сироваток.
Зволоження та захист
Наситити шкіру вологою і захистити її від шкідливого впливу навколишнього середовища - це найбільш значуще для шкіри під час ранкового догляду.
Якісне зволоження запобігає передчасному старінню і дарує шкірі здоровий зовнішній вигляд.
Шкіра навколо очей є найтоншою і чутливою, тому важливо приділяти їй максимальну увагу, використовуючи патчі, як SOS-засіб. Не забуваємо про різні ефективні креми, які доглядають за цією важливою областю нашої шкіри.
Фото: Ельміра Мехтієва (з особистого архіву)
Ніч - період відновлення краси і сил, але, на щастя, існує кілька хитрощів, які допоможуть створити ілюзію повноцінного відпочинку.
Хитрість №1
Насамперед, потрібно ретельно вмитися і нанести маску SOS-ефекту.
Така маска допоможе в найкоротші терміни зволожити шкіру обличчя і надати їй свіжий і здоровий вигляд.
Хитрість №2
Існують спеціальні краплі для відбілювання і сяйва очей.
Вони сприяють усуненню почервоніння і набряків, а також добре маскують втомлений вигляд. Головне, не зловживати цим, так як вони викликають звикання і швидко стають неефективними.
Ну і звичайно ж, не забуваємо про хитрість №3.
Кава. Одна чашечка цілком допоможе вам підбадьоритися і налаштуватися на хорошу роботу.
Вибираючи набір засобів для щоденного використання, варто орієнтуватися на сезон, особисті переваги і потреби шкіри. У кожній сумочці, як мінімум, повинна лежати невелика косметичка, яка вмістить в себе найнеобхідніші засоби.
Не обов'язково носити з собою всю вашу косметику, проте важливо мати при собі кілька речей, які допоможуть скорегувати макіяж протягом дня.
Вміст дамської сумочки обов'язково має вміщати в себе:
Пудру
Для швидкого вирівнювання кольору обличчя і маскування дрібних недоліків.
Крем для рук
Просто незамінний засіб для будь-якої жінки, особливо, якщо ви володарка сухої шкіри.
Духи в мініатюрі
Досить мати при собі невеликий флакончик, щоб в будь-який момент оновити улюблений аромат.
Помаду або зволожуючий бальзам для губ
Нафарбовані губи додадуть вашому образу лиску, а бальзам допоможе забезпечити їм сяйво і необхідне зволоження.
Кишенькове дзеркальце і гребінець
Наші незамінні помічники в будь-якій ситуації, коли терміново потрібно поправити макіяж або зачіску.
Антисептик і вологі серветки
Можливість помити руки є не завжди, і в цьому випадку вони можуть здорово вас виручити.
Маленька пляшка води
Для підтримки водного балансу, зміцнення імунної системи і поліпшення стану шкіри.
Фото: Ельміра Мехтієва (з особистого архіву)
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