Дозволь собі бути красивою: б'юті-експерт дала українкам дієві поради по догляду за собою

Правила щоденного догляду

З чого починати ранок?

Перш ніж приступити до сніданку, почніть свій ранок зі склянки води і контрастного душу. Це допоможе вам швидше прокинутися, поліпшить кровообіг і стан шкіри, і подарує бадьорість на весь день.

Наступний етап - зарядка. Рекомендую робити легку розминку і 20 стрибків вгору. Таким чином ви поліпшите фізичну форму і активно включитеся в робочий процес.

Снідати рекомендується не раніше, ніж через 20 хвилин після закінчення ранкової зарядки. Правильний сніданок - основа продуктивного і енергійного дня, і тут чашкою ароматної кави вам точно не обійтися. Сніданок повинен бути поживним і корисним.

Також, для загального зміцнення організму, можна почати приймати різні добавки і вітаміни, попередньо проконсультувавшись зі своїм лікарем.

Обов'язкові ранкові ритуали краси

Основа ранкового ритуалу - поетапне умивання, яке включає в себе:

очищення

тонізація

легке зволоження шкіри

Очищення

Ключовий етап перед основним доглядом, під час якого ми прибираємо надлишки накопичився за ніч себума і готуємо шкіру до зволоження.

Правильно обраний засіб для вмивання - це 90% успіху в ефективності догляду.

Тонізація

Тонери і лосьйони для обличчя нейтралізують вплив вільних радикалів і важких металів (які містяться в нашій, на жаль, не ідеальній водопровідній воді), а також відновлюють кислотно-лужний баланс шкіри. До того ж, цей етап готує шкіру до подальшого догляду, так як добре тонізована шкіра стає більш сприйнятливою до кремів і сироваток.

Зволоження та захист

Наситити шкіру вологою і захистити її від шкідливого впливу навколишнього середовища - це найбільш значуще для шкіри під час ранкового догляду.

Якісне зволоження запобігає передчасному старінню і дарує шкірі здоровий зовнішній вигляд.

Шкіра навколо очей є найтоншою і чутливою, тому важливо приділяти їй максимальну увагу, використовуючи патчі, як SOS-засіб. Не забуваємо про різні ефективні креми, які доглядають за цією важливою областю нашої шкіри.

Фото: Ельміра Мехтієва (з особистого архіву)

Як зберегти свіжість обличчя, якщо ви спали всього кілька годин

Ніч - період відновлення краси і сил, але, на щастя, існує кілька хитрощів, які допоможуть створити ілюзію повноцінного відпочинку.

Хитрість №1

Насамперед, потрібно ретельно вмитися і нанести маску SOS-ефекту.

Така маска допоможе в найкоротші терміни зволожити шкіру обличчя і надати їй свіжий і здоровий вигляд.

Хитрість №2

Існують спеціальні краплі для відбілювання і сяйва очей.

Вони сприяють усуненню почервоніння і набряків, а також добре маскують втомлений вигляд. Головне, не зловживати цим, так як вони викликають звикання і швидко стають неефективними.

Ну і звичайно ж, не забуваємо про хитрість №3.

Кава. Одна чашечка цілком допоможе вам підбадьоритися і налаштуватися на хорошу роботу.

Доглядові засоби, які повинні бути в сумочці кожної жінки

Вибираючи набір засобів для щоденного використання, варто орієнтуватися на сезон, особисті переваги і потреби шкіри. У кожній сумочці, як мінімум, повинна лежати невелика косметичка, яка вмістить в себе найнеобхідніші засоби.

Не обов'язково носити з собою всю вашу косметику, проте важливо мати при собі кілька речей, які допоможуть скорегувати макіяж протягом дня.

Вміст дамської сумочки обов'язково має вміщати в себе:

Пудру

Для швидкого вирівнювання кольору обличчя і маскування дрібних недоліків.

Крем для рук

Просто незамінний засіб для будь-якої жінки, особливо, якщо ви володарка сухої шкіри.

Духи в мініатюрі

Досить мати при собі невеликий флакончик, щоб в будь-який момент оновити улюблений аромат.

Помаду або зволожуючий бальзам для губ

Нафарбовані губи додадуть вашому образу лиску, а бальзам допоможе забезпечити їм сяйво і необхідне зволоження.

Кишенькове дзеркальце і гребінець

Наші незамінні помічники в будь-якій ситуації, коли терміново потрібно поправити макіяж або зачіску.

Антисептик і вологі серветки

Можливість помити руки є не завжди, і в цьому випадку вони можуть здорово вас виручити.

Маленька пляшка води

Для підтримки водного балансу, зміцнення імунної системи і поліпшення стану шкіри.

Фото: Ельміра Мехтієва (з особистого архіву)