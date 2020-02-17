Как быстро похудеть на 5 кг с пользой для организма: советы диетолога

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Диетолог также поделилась меню на несколько дней

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», врачи рассказали, какие методики помогут похудеть и очистить организм без вреда для здоровья. Конец зимы, а значит украинцы начинают задумываться о физической форме. Кто-то борется с килограммами благодаря диетам, а кто-то – благодаря церковным постам. Журналисты «Ранку з Україною» узнали, как всего за несколько дней избавиться от лишено и прийти в форму.

На помощь каждому придет техника детокса – очищение организма, которое приводит к выведению шлаков. Как раз то, что нужно после зимнего периода, чтобы сбросить лишнее. Суть детокса заключается в том, чтобы на некоторый период ограничить себя в некоторых, даже полезных продуктах. Так можно сбросить за 5 дней более трех килограммов.

«Эти техники в диетологии нужны для того, чтобы восстановить организм и помочь ему перейти на новый, более высокий уровень, – комментирует диетолог-эндокринолог Анна Белокоз в эфире канала «Украина». – Однако, я бы не советовала увлекаться данным методиками, так как на долговременную перспективу они, к сожалению, могут иметь негативный эффект».

Врач предложила меню на пять дней

Первое, с чего стоит начинать утро – стакан теплой воды, в которую следует добавить лимон или немного имбиря – те продукты, которые будут ее ощелачивать и, таким образом, помогать выводить токсины. Объем должен быть 300-500 мл. После стакана воды программа детокс требует принятия смузи, рекомендовано не ягодное, а смузи из зеленых овощей.

Рецепт зеленого смузи:

шпинат – 100 г

базилик – 10 г

зеленое яблоко – 1 шт.

авокадо – ½ шт.

киви – 2 шт.

сок лимона – 1 ч.л.

вода – 100 мл

К зелени и яблокам добавляем половину авокадо, два киви, сок лимона по вкусу и 100 мл воды. Перемешиваем в блендере и наслаждаемся правильным смузи.

Смузи для идеального пробуждения (иллюстративное фото: unsplash.com/@jansedivy)

Если завтрак со смузи, то обед должен быть очень сытный и каждый день разный. Ужин при детоксе лучше пропускать или есть термообработанные овощи.

Первый день обед может выглядеть так: 100 г филе белой рыбы, а также салат из зелени и авокадо или огурцом.

На обед во второй день следует отдать предпочтение чечевице или хумусу, но не более 100 граммов, а к нему еще крем-суп из зеленых овощей.

Не отказывайтесь от бобовых (иллюстративное фото: unsplash.com/@pixldlife)

Третий день чисто овощной – это зеленые салаты и тушеные овощи.

Четвертый – снова бобовые, а пятый – рыба.

Все это можно тушить в оливковом масле, без злоупотребления соли. В рацион детокса лучше ввести приправы тмина и розмарина. А чтобы не сорваться, пейте ромашковые чаи, они утолят и жажду, и голод. Вот так легко можно улучшить здоровье и избавиться от лишних килограммов.