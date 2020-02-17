Як швидко схуднути на 5 кг з користю для організму: поради дієтолога

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Дієтолог також поділилася меню на кілька днів

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», лікарі розповіли, які методики допоможуть схуднути та очистити організм без шкоди для здоров'я. Кінець зими, а значить, українці починають замислюватися про фізичній формі. Хтось бореться з кілограмами завдяки дієтам, а хтось- завдяки церковним постам. Журналісти «Ранку з Україною» дізналися, як усього за кілька днів позбутися позбавлене і прийти у форму.

На допомогу кожному прийде техніка детоксу – очищення організму, яке приводить до виведення шлаків. Якраз те, що потрібно після зимового періоду, аби скинути зайве. Суть детоксу полягає в тому, щоб на деякий період обмежити себе в деяких, навіть корисних продуктах. Можна скинути за 5 днів більше трьох кілограмів.

«Ці техніки в дієтології потрібні для того, щоб відновити організм і допомогти йому перейти на новий, більш високий рівень, – коментує дієтолог-ендокринолог Анна Бєлокоз в ефірі каналу «Україна». – Однак, я б не радила захоплюватися даними методиками, тому що на довготривалу перспективу вони, на жаль, можуть мати негативний ефект».

Лікар запропонувала меню на п'ять днів

Перше, з чого треба починати ранок – склянка теплої води, в яку слід додати лимон або трохи імбиру – ті продукти, які будуть її олужувати і, таким чином, допомагати виводити токсини. Об’єм має бути 300-500 мл. Після склянки води програма детоксу вимагає вживання смузі, рекомендовано не ягідне, а з зелених овочів.

Рецепт зеленого смузі:

шпинат – 100 г

базилік – 10 г

зелене яблуко – 1 шт.

авокадо – ½ шт.

ківі – 2 шт.

сік лимона – 1 ч. л.

вода – 100 мл

До зелені і яблука додаємо половину авокадо, два ківі, сік лимона за смаком і 100 мл води. Перемішуємо в блендері і насолоджуємося правильним смузі.

Смузі для ідеального пробудження (ілюстративне фото: unsplash.com/@jansedivy)

Якщо сніданок зі смузі, то обід повинен бути дуже ситний і кожен день різний. Вечерю при детоксі краще пропускати або ж вживати термооброблені овочі.

У перший день обід може виглядати так: 100 г філе білої риби, а також салат із зелені та авокадо або огірком.

На обід у другий день слід обрати сочевицю або хумус, та не більше, ніж 100 грамів, а до нього ще крем-суп із зелених овочів.

Не відмовляйтеся від бобових (ілюстративне фото: unsplash.com/@pixldlife)

Третій день суто овочевий – це зелені салати і тушковані овочі.

Четвертий – знову бобові, а п’ятий – риба.

Усе це можна тушкувати в оливковій олії, без зловживання солі. До раціону детоксу краще ввести приправи кмину і розмарину. А щоб не зірватися, пийте ромашкові чаї, вони втамують і спрагу, і голод. Отак легко можна покращити здоров’я і позбутися зайвих кілограмів.