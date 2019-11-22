В білій сукні і діамантах: Кім Кардашян показала спокусливі форми в розкішному вбранні

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка готується представити нову колекцію макіяжу

Кім Кардашьян услід за молодшою сестрою готується представити свою нову різдвяну колекцію. Судячи з фото, які публікує у своєму акаунті знаменита красуня, вона готує щось розкішне і грандіозне. Лінія розроблена разом з її улюбленим візажистом Маріо Дедивановичем і буде називатися The Artist & Muse.

Кім з Маріо (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-річна бізнесвумен показала робочі кадри, де над її образом працює мейк-ап-артист. Кім приміряла біле плаття, що облягає фігуру і підкреслює всі визначні її частини: пишні груди, тонку талію і розкішні стегна, а завершили лук діамантове кольє на шиї і витончені босоніжки. Волосся зірки було укладене в бездоганні хвилі, а мейк-ап виконаний в коричнево-золотистих тонах з мерехтливими smoky і сяючими спокусливим блиском губами.

Артист і його муза (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Я так пишаюся цією колекцією! Коли @makeupbymario в чомусь бере участь, він робить це з абсолютним перфекціонізмом і не перестане працювати, поки у нас не буде найдосконалішої губної помади, блиску, ідеальної формули для тіней, яка суперпигментована і стійка. І я завжди хочу класичний образ. Для Маріо було так важливо створити колекцію, яка згодилася б навіть на безлюдному острові. Як якщо б ви опинилися на безлюдному острові і могли б захопити тільки щось одне, це була б вона! Я дійсно не можу дочекатися, коли ви отримаєте цей класичний образ KKW Mario, класичний, але багатий, жіночний і м'який!», – не змогла стримати емоцій Кім.

Нова колекція Кім обіцяє бути грандіозною (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сам візажист також публікував цілу серію кадрів з Кім в своєму мікроблозі, написавши, що незабаром розповість про неї і її створенні все. Лінія буде представлена вже сьогодні, 22 листопада.