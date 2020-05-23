Надо бегать и мало есть: эксперт развенчала топ-3 мифа о сжигании жира

Фитнес-тренер раскрыла всю правду о "волшебных методах" жиросжигания
“Чтобы жир сгорал, надо бегать и мало есть”. Эти и многие другие популярные утверждения можно часто встретить в сети. Но правда ли это? Фитнес-инструктор и эксперт по здоровому похудению Катя Медушкина решила прояснить ситуацию и развенчала топ-3 мифа о жиросжигании на своей странице в Instagram.
Она раскрыла правду о том, помогут ли волшебные пилюли или бег сжечь как можно больше жира.
Миф 1: Жиросжигательные тренировки - это только кардионагрузки.
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Правда: Жир сжигается при любых нагрузках - и при кардионагрузках, и при силовых. Но есть разница.
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На кардио сжигается больше жира непосредственно во время тренировки - из-за окислительных процессов. При этом нельзя задавать сходу высокую интенсивность: вы заставляете работать сердце на износ, а не теряете жир. Аэробный липолиз – это низко- и среднеинтенсивное кардио в течение долгого времени.
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Преимущество силовых занятий - в раскрученном “рваном” сердечном ритме. Благодаря этому жиросжигание продолжается и после тренировки, плюс организм берет больше энергии на восстановление.
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Миф 2. Что я ем – неважно, важна только калорийность.
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Правда: Дефицита калорий нужно достигать сбалансированным рационом. 1800 калорий, съеденных в шоколадках или в продуктах ПП – не одно и то же!
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Недостаток макро- и микроэлементов грозит нехваткой энергии, потерей мышц и “весовым плато”. Не говоря уже о том, что чувство голода на “шоколадном пайке” просто не даст вам удержаться в рамках дефицита, и через несколько дней еще одна «диета» отправится на свалку истории.
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Миф 3. Добавки-жиросжигатели – гарант успеха.
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Правда: У БАДов, которые “ускоряют” обмен веществ, снижают аппетит, а “по некоторым данным” даже уносят на Луну, на деле мизерная эффективность.
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В день вы можете худеть максимум на 100 г жира (при дефиците калорий в 20% и тренировках с потерей 500-600 ккал). Получается, что заявленные производителями “+10% к жиросжиганию” помогут потерять максимум 110 г жира.
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В обмен на это из 1 порции пилюль вы получаете нагрузку на сердце, равную 4 чашкам крепкого кофе (а в день принимаются две порции)! Стоит ли оно того?
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Автор: Марина Настевич