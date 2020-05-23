Треба бігати і мало їсти: експерт розвінчала топ-3 міфи про спалювання жиру

"Щоб жир згорав, треба бігати і мало їсти". Ці і багато інших популярних тверджень можна часто зустріти в мережі. Але чи правда це? Фітнес-інструктор і експерт по здоровому схудненню Катя Медушкина вирішила прояснити ситуацію та розвінчала топ-3 міфи про жироспалювання на своїй сторінці в Instagram.

Вона розкрила правду про те, чи допоможуть чарівні пігулки або біг спалити якомога більше жиру.

Міф 1: Жироспалювальні тренування - це тільки кардіонавантаження.

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Правда: Жир спалюється при будь-яких навантаженнях - і при кардіо, і при силових. Але є різниця.

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На кардіо спалюється більше жиру безпосередньо під час тренування - через окислювальні процеси. При цьому не можна ставити відразу високу інтенсивність: ви змушуєте працювати серце на знос, а не втрачаєте жир. Аеробний ліполіз – це низько - і средньоінтенсивне кардіо протягом довгого часу.

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Перевага силових занять - в розкрученому "рваному" серцевому ритмі. Завдяки цьому жироспалювання триває і після тренування, плюс організм бере більше енергії на відновлення.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Міф 2. Що я їм – неважливо, важлива тільки калорійність.

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Правда: Дефіциту калорій потрібно досягати збалансованим раціоном. 1800 калорій, спожитих в шоколадках або в продуктах ПП – не одне і те ж!

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Нестача макро - та мікроелементів загрожує нестачею енергії, втратою м'язів і "ваговим плато". Не кажучи вже про те, що почуття голоду на "шоколадному пайку" просто не дасть вам утриматися в рамках дефіциту, і через кілька днів ще одна "дієта" відправиться на звалище історії.

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Міф 3. Добавки-жироспалювателі – гарант успіху.

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Правда: У Бадів, які прискорюють обмін речовин, знижують апетит, а за деякими даними навіть забирають на Місяць, на ділі мізерна ефективність.

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В день ви можете худнути максимум на 100 г жиру (при дефіциті калорій в 20% і тренуваннях з втратою 500-600 ккал). Виходить, що заявлені виробниками "+10% до жироспалювання" допоможуть втратити максимум 110 г жиру.

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В обмін на це з 1 порції пігулок ви отримуєте навантаження на серце, рівне 4 чашкам міцної кави (а в день беруться дві порції)! Чи варто воно того?

Ілюстративне фото (pexels.com)

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