Модно, але нездорово": Аніта Луценко розкрила правду про ідеальному вагу

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Аніта Луценко переконана, що здоров'я і хороше самопочуття важливіше ідеальної ваги

Українська телеведуча і популярний фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла про зв'язок здоров'я і маси тіла. Своєю думкою про ідеальну вагу вона поділилася на сторінці в Instagram.

Спортсменка переконана, що оптимальною вагою можна вважати ту, при якоій людина добре виглядає і відмінно себе почуває, а конкретні цифри і стандарти – всього лиш умовності.

"Багатьох хвилює, яка правильна вага для їх зросту. Але немає такого чіткого поняття. А ви знали, що поняття «ідеальна вага" - це вага, з якою людина проживе максимально довге життя? Бути сильно худим модно, але нездорово, також як і багато зайвої ваги не стимулює здоров'я розквітати. Я завжди дивлюся на якість шкіри, поставу, гнучкість (це, до речі, один з найкрутіших показників здоров'я), кола під очима, волосся більше, ніж на вагу . Бо худа, але виснажена - гірше, ніж з нормальною вагою або трохи більше "норми", але сповнена здоров'ям та якістю. У мене, до речі, при 169 см. 55-57 кг. приблизно. Взагалі, моя вага мене слабо хвилює, інша справа самопочуття - це головний критерій! Якщо воно в плюсі, то я молодець!" - пояснила Луценко.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

За словами Аніти, одним із правильних критеріїв оптимальної ваги є індекс маси тіла (ІМТ), який показує співвідношення ваги і зросту людини, але стандарти сучасної краси настільки суперечливі, що багато хто прагне бути худішим, ніж передбачає їх розрахункова норма.

"Є ІМТ, і це більш або менш правильний розрахунок. Але орієнтир сучасної краси сьогодні такий "дрищевский", що всім не подобаються результати того тесту. Згідно нього, всі і так вже з дефіцитом маси тіла або в нормі. А всі загальноприйнято хочуть бути худішими, ніж норма», - зазначила фітнес-тренер.

Раніше Аніта Луценко похвалилася спільним фото з найшвидшою людиною у світі та поділилася враженнями від знайомства з ним.

Також ми повідомляли про те, що Аніта Луценко вперше показала зворушливі сімейні знімки з дочкою, з якою взяла участь у фотосесії для українського глянцю.

Крім того, Луценко пояснила, як ставиться до розрекламованих «суперзасобів» для швидкого схуднення.

Відео: (video.rbc.ua)