Алессандра Амбросио похвасталась роскошным телом в откровенном бикини

Алессандра Амбросио на днях поехала вместе с любимым, детьми и подругами в путешествие. Всей компанией они отправились в круиз по Италии, и очередная остановка – Позитано. Помимо привычного набора развлечений, которые включают купание, загар, игры и прогулки, девушка не забывает о работе. На каждой остановке она делает очередную фотосессию в купальниках своей марки GAL Floripa.

Алессандра на отдыхе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Вчера, 5 августа, она засыпала сеть нежными фото с любимым. А сегодня дело дошло до более горячих кадров. Алессандра примерила ярко-красный купальник, который подчеркнул совершенное тело популярной модели и бывшего "ангела" Victoria's Secret. Девушка позирует, сидя на скале, а также во весь рост. Пышная грудь, тонкая талия, длинные точеные ноги и железный пресс – Алессандра выглядит так, словно проводит в спортзале все свободное время. Хотя сама она не раз признавалась, что форму ей помогают оттачивать долгие часы на пляже, плаванье и любовь к фруктам и овощам.

Модель для Vogue (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несмотря на то что Алессандра уже практически не участвует в показах, мир моды ее не отпускает. Отличная форма Амбросио, ее свежесть и красота привлекают глянцевые издания, а также многочисленных дизайнеров. К примеру, недавно она снялась для Vogue Greece. Съемка была вдохновлена 90-ми. Девушка примерила длинные плащи, брючные костюмы, объемные жакеты, соблазнительные боди, легинсы и ботфорты.

Алессандра обожает демонстрировать тело (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На обложке она предстала в пиджаке-оверсайз на голое тело, который практически полностью открыл голую грудь Алессандры, подчеркнул изысканную линию рук и стройность ног. К слову, для фотосессии ей создали необычный образ и подобрали парик с черными короткими волосами. Нужно признать, что ей с ее правильными чертами лица и модельной "универсальностью" можно позволить себе любой эксперимент!