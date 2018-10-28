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Как адаптироваться к переходу на зимнее время: Уляна Супрун дала советы

Lite » Красота и Здоровье 28.10.2018 - 13:45
Фото РБК-Украина
Фото РБК-Украина

Перевод часов может вызвать негативные последствия для здоровья

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала, как комфортно пережить перевод часов на зимнее время. Об этом она сообщила на своей Facebook-странице. Отметим, что в ночь на воскресенье, 28 октября стрелки часов в Украине перевели назад.

Она отметила, что перевод часов на зимнее время может вызвать нарушение сна, влиять на сердечно-сосудистую функцию, эмоциональное состояние.

Супрун советует выполнять такие рекомендации для комфортного самочуствия в это время.

- Выходите на прогулку. Свет, особенно дневной, помогает привыкнуть к изменениям. В холодный период года пребывание на улице днем ​​помогает простимулировать мозг и заставляет его образовывать серотонин ("гормон счастья").

- Не планируйте в это время важные дела. Лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок.

- Старайтесь полноценно питаться, чтобы организм не испытывал недостатка питательных веществ.

- Планируйте свое время так, чтобы спать полноценно, не менее 7-8 часов в сутки.

- Если испытываете трудности после изменения времени, то проконсультируйтесь со своим врачом.

Как адаптироваться к переходу на зимнее время: Уляна Супрун дала советыКак адаптироваться к переходу на зимнее время: Уляна Супрун дала советыСкриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, ранее Супрун рассказала, как болезни зубов влияют на сердце.

Кстати, Ульяна Супрун рассказала, как бороться с осенней хандрой.

Ранее мы писали о том, что диетолог рассказала о важности обеда в повседневном рационе.

 

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