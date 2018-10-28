Як адаптуватися до переходу на зимовий час: Уляна Супрун дала поради

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Переведення годинників може викликати негативні наслідки для здоров'я

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як комфортно пережити переведення годинників на зимовий час. Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці. Зазначимо, що в ніч на неділю, 28 жовтня стрілки годинників в Україні перевели назад.

Вона зазначила, що переведення годинників на зимовий час може викликати порушення сну, впливати на серцево-судинну функцію, емоційний стан.

Супрун радить виконувати такі рекомендації для комфортного самопочуття в цей час.

- Виходьте на прогулянку. Світло, особливо денний, допомагає звикнути до змін. У холодний період року перебування на вулиці вдень допомагає стимулювати мозок і змушує його утворювати серотонін ("гормон щастя").

- Не плануйте в цей час важливі справи. Краще утриматися від інтенсивних фізичних навантажень.

- Намагайтеся повноцінно харчуватися, щоб організм не відчував нестачі поживних речовин.

- Плануйте свій час так, щоб повноцінно спати не менше 7-8 годин на добу.

- Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу, то проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце.

До речі, Уляна Супрун розповіла, як боротися з осінньою нудьгою.

Раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла про важливість обіду в повсякденному раціоні.