ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Як адаптуватися до переходу на зимовий час: Уляна Супрун дала поради

Lite » Краса і здоров'я 28.10.2018 - 13:45
Фото РБК-Україна
Фото РБК-Україна

Переведення годинників може викликати негативні наслідки для здоров'я

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як комфортно пережити переведення годинників на зимовий час. Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці. Зазначимо, що в ніч на неділю, 28 жовтня стрілки годинників в Україні перевели назад.

Вона зазначила, що переведення годинників на зимовий час може викликати порушення сну, впливати на серцево-судинну функцію, емоційний стан.

Супрун радить виконувати такі рекомендації для комфортного самопочуття в цей час.

- Виходьте на прогулянку. Світло, особливо денний, допомагає звикнути до змін. У холодний період року перебування на вулиці вдень допомагає стимулювати мозок і змушує його утворювати серотонін ("гормон щастя").

- Не плануйте в цей час важливі справи. Краще утриматися від інтенсивних фізичних навантажень.

- Намагайтеся повноцінно харчуватися, щоб організм не відчував нестачі поживних речовин.

- Плануйте свій час так, щоб повноцінно спати не менше 7-8 годин на добу.

- Якщо відчуваєте труднощі після зміни часу, то проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Як адаптуватися до переходу на зимовий час: Уляна Супрун дала порадиЯк адаптуватися до переходу на зимовий час: Уляна Супрун дала порадиСкріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше Супрун розповіла, як хвороби зубів впливають на серце.

До речі, Уляна Супрун розповіла, як боротися з осінньою нудьгою.

Раніше ми писали про те, що дієтолог розповіла про важливість обіду в повсякденному раціоні.

 

Новини України Уляна Супрун
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся