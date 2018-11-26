5 лайфхаков, которые спасут волосы даже в самый лютый мороз

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Пребывание на морозе приводит к тусклости и ломкости волос

Зимние холода влияют не только на настроение и самочувствие, но и на состояние волос. Тусклость, ломкость и даже повышенное выпадение - вот проблемы, к которым приводит пребывание на морозе. Эксперты выяснили, как помочь шевелюре с наименьшими потерями пережить эту зиму, передает Cosmo.

1. Не мой голову в горячей воде

Чем прохладнее будет вода, которой ты моешь голову, тем меньше волосы пострадают во время выхода на улицу. Перепад температур в зимнее время должен быть сведен к минимуму, а привычка мыть голову водой комнатной температуры отразится не только на блеске волос, но и на работе сальных желез: чем горячее вода, в которой моешь волосы, тем голова быстрее пачкается.

2. Добавь витамины А и Е в свой кондиционер

Пользе витаминов A и Е существенна не только для кожи, но и для волос. Дело в том, что они являются мощными антиоксидантами и повышают защитные свойства тканей. Чтобы сделать зимний уход более эффективным, можно приобрести эти витамины в капсулах и добавить их в маску или кондиционер. Регулярное применение бальзамов с витаминами А и Е усилит способность волос противостоять холоду и перепадам температур.

3. Пей больше воды

Увлажнение волос должно идти не только изнутри, но и снаружи. Как вода влияет на наши волосы? Перепады температур, сухой воздух и отопление практически гарантируют им ломкость, но если ты пьешь достаточное количество жидкости, шевелюра насыщается влагой изнутри.

4. Не выходи на улицу после горячей укладки

На время морозов специалисты советуют бы отказаться от горячей укладки вообще, но если уж так не терпится завить волосы на плойку или выпрямить их, делать это рекомендуется хотя бы за час перед выходом из дома: волосы успеют остыть и не пострадают от резкой смены температуры.

5. Используй термозащиту и масла

Термозащита способна спасти волосы не только от горячего воздействия фена и плойки, но и от холода. После каждого мытья головы наноси такой продукт по всей длине волос. Также не помешают и питательные масла: они создают защитную пленку, закрывают чешуйки волоса и помогают локонам блестеть даже в самый лютый мороз.

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