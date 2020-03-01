4 глупых совета для похудения, которым не стоит следовать

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Нутрициолог раскрыла правду о некоторых популярных утверждениях

Вокруг темы похудения существует немало популярных советов и утверждений, некоторые из которых подаются как абсолютная истина. Однако так ли это на самом деле? Анти ПП нутрициолог Катя, которая ранее рассказала, как не отказываться от сладкого при похудении, перечислила на своей странице в Instagram kate_rightfood глупые советы, которым следовать не стоит.

К примеру, полный запрет на сладкое популярен среди многих "экспертов".

1. Нельзя есть сладкое

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Отказ от сладкого - это лишь временная мера, которая провоцирует срыв и расстройство пищевого поведения! Это не решит проблему лишнего веса в долгосрочной перспективе, потому что сама тяга к сладкому не является причиной набора жира!

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Тяга к сладкому - следствие многих факторов - стресс, негативные эмоции, недосып, переутомление, желание похвалить себя едой или заглушить грусть и т.д. Без вреда для здоровья и фигуры можно ежедневно вписывать в рацион до 20% от суточной нормы калорий.

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Это принесёт положительные эмоции от наслаждения вкусняшкой, в также избавит вас от бремени тяжести «нельзя»! Перестань отказываться от любимой шоколадки, сладкой булочки или вкуснейшего чизкейка! Просто впиши их в свою норму.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

2. Пить 2,5 л воды

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Количество жидкости зависит от массы тела, температуры окружающей среды, вида физической активности, состава пищи и т.д. Нет точного числа, сколько воды нужно пить в день! Все индивидуально! Пейте по чувству ЖАЖДЫ.

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3. Не запивай еду и не пей 30 минут до и после еды

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Пить можно и нужно в любое время, когда вам хочется. Никакой желудочный сок не разбавляется, это миф.



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Иллюстративное фото (unsplash.com)

4. ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ или питание 5-6 р в день небольшими порциями

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Если поесть на 1500 Ккал в течение дня, организм потратит 150 Ккал на усвоение (10% ). Если есть 6 раз в день, то каждый прием пищи будет 250 Ккал. 10% от них — 25 Ккал. Но 25*6=150 Ккал. МАГИЯ!

Иллюстративное фото (unsplash.com)

Напомним, похудевшая на 15 килограммов певица Ассоль поделилась своими правилами питания.