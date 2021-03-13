Звезда фильмов 18+ Адель призналась, как ''Холостяк'' отреагировал на ее профессию

В шоу "Холостяк 11" одной из претенденток на сердце Михаила Заливко стала порноактриса Настя (Адель Асанти) . Девушка с самого начала не скрывала информацию о своей профессии, однако решила рассказать бизнесмену о своей профессии лично во время группового свидания во втором выпуске шоу.

Несмотря на 4-летний опыт в порноиндустрии, девушка заявила, что решила завершить свою карьеру.

"Я официально заявила, что я не занимаюсь порно. Я пришла на проект не как Адель Асанти, а как Настя. Об этом нужно было сказать, потому что это правда, ты бы об этом узнал рано или поздно. Я перестала сниматься, побыла наедине сама с собой и поняла, что я поменялась. Я очень рада, что я это осознаю. Пиар мне не надо, деньги у меня есть, я хочу построить отношения. Боюсь остаться одна, хочу семьи, хочу детей", – рассказывала в реалити участница.

При этом Заливко отреагировал на слова участницы шоу вполне спокойно. Более того, подбодрил девушку. Он признался, что никакого предвзятого отношения к этой профессии не имеет и считает, что представители любой профессии имеют право на счастливую жизнь.

Настя Распутина (фото: instagram.com/adelasantyxx)

"Это у нас презирается. Люди думают, что это прям какая-то проказа, и все от этого шарахаются. Но у меня нет никакого предвзятого отношения вообще. Если это прошлое, которое завершилось, почему человек не может иметь второй шанс на хорошую жизнь?" – отметил Михаил.

Кроме того, девушка рассказала, что на самом деле она спокойная и домашняя, в отличие от своего сценического образа. Настя также призналась, что ведет здоровый образ жизни – не курит, не пьет, не гуляет, ходит в спортзал, но практически ни с кем не общается, поскольку боится подпустить к себе, как на психологическом уровне, так и на физическом.