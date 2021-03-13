Зірка фільмів 18+ Адель зізналася, як "Холостяк" відреагував на її професію

У шоу "Холостяк 11" однією з претенденток на серце Михайла Заливко стала порноакторка Настя (Адель Асанті) . Дівчина з самого спочатку не приховувала інформацію про свою професію, проте вирішила розповісти бізнесменові про свою професію особисто під час групового побачення у другому випуску шоу.

Попри 4-річний досвід в порноіндустрії, дівчина заявила, що вирішила завершити свою кар'єру.

"Я офіційно заявила, що я не займаюся порно. Я прийшла на проєкт не як Адель Асанті, а як Настя. Про це треба було сказати, тому що це правда, ти б про це дізнався рано чи пізно. Я перестала зніматися, побула наодинці сама з собою і зрозуміла, що я змінилася. Я дуже рада, що я це усвідомлюю. Піар мені не треба, гроші у мене є, я хочу побудувати відносини. Боюся залишитися одна, хочу родину, хочу дітей", – розповідала учасниця реаліті.

При цьому Заливко відреагував на слова учасниці шоу цілком спокійно. Більш того, підбадьорив дівчину. Він зізнався, що ніякого упередженого ставлення до цієї професії не має і вважає, що представники будь-якої професії мають право на щасливе життя.

Настя Распутіна (фото: instagram.com/adelasantyxx)

"Це у нас нехтується. Люди думають, що це прям якась проказа, і всі від цього сахаються. Але у мене немає ніякого упередженого ставлення взагалі. Якщо це минуле, яке завершилося, чому людина не може мати другий шанс на гарне життя?" – зазначив Михайло.

Крім того, дівчина розповіла, що насправді вона спокійна і домашня, на відміну від свого сценічного образу. Настя зізналася, що веде здоровий спосіб життя – не курить, не п'є, не гуляє, ходить в спортзал, але практично ні з ким не спілкується, оскільки боїться підпустити до себе, як на психологічному рівні, так і на фізичному.