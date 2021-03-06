Участница Холостяка о своем первом поцелуе с Заливако: мечта, а не мальчик

1 выпуск шоу Холостяк 11 удивил многих зрителей не только новшествами в правилах романтического реалити, но и первым поцелуем на первом же выпуске шоу, чего не было ранее. Главный герой проекта Михаил Заливако подарил его 22-летней участнице Анне.

Анна Гузеева на проекте добилась такого знака внимания со стороны "Холостяка", придя на знакомство с луком и стрелами. Очевидно, что вебдизайнер отлично сделала "домашку" перед стартом реалити - ведь стрельба - одно из увлечений Заливако.

И вот стрела бизнесмена из Харькова попала в конверты на мишени, на одном из которых Анна написала свое задание о поцелуе, что Холостяк тут же осуществил.

Сейчас девушка признается, что очень сильно переживала, но сумела побороть дрожь и в итоге "стразу в сердце попала".

Видео: В 1-м выпуске Холостяк 11 состоялся первый поцелуй

"Ох, помню я это... как я переживала... как первый раз к нему подошла... но, тем не менее, взяла себя в руки и трансформировала волнение и ропот совсем в другую эмоцию... мечта, а не мальчик... Первый поцелуй на проекте. Как вам такое?", - чувственно отметила Анна.

Также девушка уточнила, что первый поцелуй де-факто был "просто чмок".

"Холостяк" поцеловал участницу Анну в первом выпуске реалити (фото: instagram.com/by_guzeeva)

Пользователи сети в комментариях поздравляют девушку, осыпают ее комплиментами, а также отмечают, что с пара отлично смотрится вместе, и желают Анне победы в романтическом шоу и окончательно покорить сердце "Холостяка".