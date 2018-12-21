Зважені та щасливі 8: определились первые финалисты проекта

Фото: команда красных на Зважені та щасливі 8 (пресс-служба СТБ)

Кто же станет вторым финалистом, определят зрители

В четверг, 20 декабря, на телеканале СТБ вышел 17-й выпуск восьмого сезона популярного шоу Зважені та щасливі. По его результатам стало известно, какая пара первой вышла в финал проекта, где 27 декабря она сможет побороться за приз в 400 тыс. грн.

Первыми в финал вышли подопечные Марины Узелковой – Олег и Богдан Буряки. Именно они сбросили больше всех веса в процентном соотношении.

"Вымучила", — подписал Богдан фото с тренером на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/buriak.bogdan

Богдан Буряк пришел на шоу с весом 168 кг. В 17 выпуске весы показали 98 кг.

Олег Буряк пришел поддержать сына и похудеть. Его вес был 158 кг, а сейчас – 96 кг.

Фото: instagram.com/buriak.bogdan

Фото: пресс-служба телеканала СТБ

Василий Вирастюк на взвешивании показал 0 кг, то есть, его вес не изменился – 134 кг. Каким он выйдет на финале, останется ли вес таким, или что-то изменится, увидим уже скоро.

Кто станет вторым финалистом, решат зрители с помощью голосования, которое продлися до 25 декабря. За место в финале будут бороться "розовые" и "желтые".

Команда желтых: Людмила скинула 3 кг, ее вес на 17-й неделе составляет 81 кг. Наташа избавилась от 2 кг, и вес сейчас – 85 кг.

Фото: пресс-служба телеканала СТБ

"Розовые" Иван и Ольга Нестеровы также хотят в финал. Ольга пришла на проект с весом 137 кг, сейчас девушка весит 95 кг. Иван похудел со 108 кг до 72 кг.

Фото: пресс-служба телеканала СТБ

Уже 27 декабря зрители увидят, как изменились все участники сезона: кто похудел, кто держит вес и как поменялась их жизнь с новым телом.

Напомним, ранее мы публиковали 16 выпуск 8 сезона шоу Зважені та щасливі.

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Видео: РБК-Украина