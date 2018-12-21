Зважені та щасливі 8: визначилися перші фіналісти проекту

Фото: команда червоних на Зважені та щасливі 8 (прес-служба СТБ)

Хто ж стане другим фіналістом, визначать глядачі

У четвер, 20 грудня, на телеканалі СТБ вийшов 17-й випуск восьмого сезону популярного шоу Зважені та щасливі. За його результатами стало відомо, яка пара першою вийшла у фінал проекту, де 27 грудня вона зможе поборотися за приз в 400 тис. грн.

Першими у фінал вийшли підопічні Марини Узєлкової – Олег і Богдан Буряки. Саме вони скинули більше всіх ваги в процентному співвідношенні.

"Вимучила", — підписав Богдан фото з тренером на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/buriak.bogdan

Богдан Буряк прийшов на шоу з вагою 168 кг. В 17 випуску ваги показали 98 кг.

Олег Буряк прийшов підтримати сина і схуднути. Його вага була 158 кг, а зараз – 96 кг.

Фото: instagram.com/buriak.bogdan

Фото: прес-служба телеканалу СТБ

Василь Вірастюк на зважуванні показав 0 кг, тобто, його вага не змінився – 134 кг. Яким він вийде на фіналі, залишиться вага таким, чи щось зміниться, побачимо вже скоро.

Хто стане другим фіналістом, вирішать глядачі за допомогою голосування, яке продлиться до 25 грудня. За місце у фіналі боротимуться "рожеві" та "жовті".

Команда жовтих: Людмила скинула 3 кг, вага на 17-му тижні становить 81 кг. Наташа позбулася 2 кг, вага зараз – 85 кг.

Фото: прес-служба телеканалу СТБ

"Рожеві" Іван і Ольга Нестерови також хочуть у фінал. Ольга прийшла на проект з вагою 137 кг, зараз дівчина важить 95 кг Іван схуд зі 108 кг до 72 кг.

Фото: прес-служба телеканалу СТБ

Вже 27 грудня глядачі побачать, як змінилися всі учасники сезону: хто схуд, хто тримає вагу і як змінилося їх життя з новим тілом.

Нагадаємо, раніше ми публікували 16 випуск 8 сезону шоу Зважені та щасливі.

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Відео: РБК-Україна