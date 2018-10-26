Выступление The Hardkiss и "Гоголь-ведущий": подробности десятого эфира Танцев со звездами 2018

Судьи Танцев со звездами 2018: Дима Монатик, Катерина Кухар и Влад Яма (фото: пресс-служба "1+1")

Неожиданным будет появление на Танцах одного из экс-участников проекта прошлого сезона

Онлайн уже десятого по счету эфира самого танцевального проекте Танцы со звездами обещает окунуть телезрителей в настоящую сказку и волшебство. Отметим, что юбилейный выпуск нового сезона традиционного стартует в 21:00 на телеканале "1+1" в это воскресенье, 28 октября.

Так, в преддверии Хэллоуина 2018 (отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября) организаторы шоу проведут новый эфир Танцев в стиле мистической вечеринки.

Кроме того, тема эфира — "Обмен партнерами". То есть звездные участники будут бороться за первенство с новыми для себя партнерами.

Что касается образов, то боксер Денис Беринчик попробует себя в образе охотника за привидениями. Michelle Andrade перевоплотиться к мексиканскую богиню смерти — Санта Муэрте, и станцует венский вальс. "Холостяку" Иракли Макацария досталась одновременно роль жертвы и короля.

Павел Вишняков попробует свои силы в пасадобле, Игорь Ласточкин станцует контемпорари, а Леся Никитюк будет покорят энергичным диско.

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Стало также известно имя нового звездного ведущего Танцев со звездами. Так, в новом сезоне появилась традиция из эфира в эфир приглашать новых ведущих, лишь один остается неизменным — Юрий Горбунов. Десятый эфир шоу ему будет помогать вести экс-участник проекта — Павел Зибров, которому в "мистической вечеринке" досталась роль Гоголя. Напомним, что второй звездный ведущий встречает танцоров на балконе.

А вот специальный гость десятого выпуска Танцев со звездами — группа The Hardkiss, которая недавно "взорвала" столичный Дворец спорта зажигательным концертом. На Танцах The Hardkiss обещает порадовать зрителей новой песней "Коханці".

THE HARDKISS — Koxaнці

Напомним, что поклонников проекта ждет еще один сюрприз — Владимир Зеленский обещает вернуться на паркет и поразить идеальной формой на Танцах со звездами.

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