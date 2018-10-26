Виступ The Hardkiss і "Гоголь-ведучий": подробиці десятого ефіру Танців з зірками 2018

Судді Танців з зірками 2018: Діма Монатік, Катерина Кухар і Влад Яма (фото: прес-служба "1+1")

Несподіваною буде поява на Танцях одного з екс-учасників проекту минулого сезону

Онлайн вже десятого за рахунком ефіру найбільш танцювального проекті Танці з зірками обіцяє занурити телеглядачів у справжню казку і чарівництво. Зазначимо, що ювілейний випуск нового сезону традиційного стартує о 21:00 на телеканалі "1+1" у неділю, 28 жовтня.

Так, напередодні Хеллоуїна 2018 (відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада) організатори шоу проведуть новий ефір Танців в стилі містичної вечірки.

Крім того, тема ефіру — "Обмін партнерами". Тобто зіркові учасники будуть боротися за першість з новими для себе партнерами.

Що стосується образів, то боксер Денис Берінчик спробує себе в образі мисливця за привидами. Michelle Andrade перевтілитися до мексиканську богиню смерті — Санта Муерте, і станцює віденський вальс. "Холостяку" Іраклі Макацарія дісталася одночасно роль жертви і короля.

Павло Вишняков спробує свої сили в пасадоблі, Ігор Ласточкін станцює контемпорарі, а Леся Нікітюк буде підкоряти енергійним диско.

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Стало також відомо ім'я нового зоряного ведучого Танців з зірками. Так, у новому сезоні з'явилася традиція з ефіру в ефір запрошувати нових ведучих, лише одне залишається незмінним — Юрій Горбунов. Десятий ефір шоу йому буде допомагати вести екс-учасник проекту — Павло Зібров, якому в "містичній вечірці" дісталася роль Гоголя. Нагадаємо, що другий зірковий ведучий зустрічає танцюристів на балконі.

А от спеціальний гість десятого випуску Танців з зірками — група The Hardkiss, яка нещодавно "підірвала" столичний Палац спорту запальним концертом. На Танцях The Hardkiss обіцяє порадувати глядачів новою піснею "Коханці".

THE HARDKISS — Коханці

Нагадаємо, що шанувальників проекту чекає ще один сюрприз — Володимир Зеленський обіцяє повернутися на паркет і вразити ідеальною формою на Танцях з зірками.

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