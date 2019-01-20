Володимир Ткаченко змінив ім'я і пішов на Голос країни: що відомо

Девід Аксельрод (фото: facebook.com/david.axelrod.singer)

Шанувальники шоу по-різному оцінили шанси новоспеченого Девіда Аксельрода

У неділю, 20 січня, стартує найвідоміше українське шоу Голос країни 2019, в якому візьме участь чоловік популярного українського продюсера Олени Мозгової. Відомий артист Володимир Ткаченко вирішив взяти українців новим ім'ям і амплуа. Чи вдасться йому підкорити країну? STYLER зібрав найцікавішу інформацію про виконавця.

Володимир Ткаченко до того, як вирушити підкорювати Голос країни 9 брав участь у не менш престижних проектах — двічі брав участь у національному відборі шоу Євробачення 2010 і 2011 років, з'явився на сцені 1-го сезону Х-фактора, а також в 2011 році отримав пропозицію взяти участь у Танцях з зірками.

Нещодавно був опублікований анонс виступу співака.

"Чи стане Девід новою зіркою з народу? Дивись Голос країни вже сьогодні, 20 січня", — йдеться в заяві прес-служби шоу Голос країни в Instagram.

Відео: (instagram.com/goloskrainy_official)

Під відео українці залишили свої прогнози щодо успіху Девіда Аксельрада на вітчизняній сцені. Багато хто вважає, що у нього велике майбутнє, а деякі зазначили, що типаж досить популярний і пробитися буде складно.

"Звичайно, зараз всі попсу люблять, і його полюблять. Удачі йому", " Так, у Ткаченка завжди був шикарний вокал)!", "Не стане", " Якщо піде до Тіни в команду, можливо)", — пишуть шанувальники шоу.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/goloskrainy_official

До речі, раніше коментар про зміну імені свого чоловіка давала Олена Мозгова.

"Це прізвище його діда, яке він взяв собі", - пояснила Олена, зазначивши, що саме так її чоловіка записано в офіційних документах, що підтверджують особистість.

Слід зазначити, що під час "сліпих прослуховувань" вокал Девіда вразив суддівську четвірку, що складається з Тіни Кароль, Потапа, Дмитра Монатіка і нового зоряного члена журі - співака Dan Balan. На голос талановитого виконавця повернулися всі тренери, але до кого в команду піде співак, залишається інтригою.

Нагадаємо, що новий тренер Dan Balan поділився своїми емоціями та враженнями від участі в якості судді у такому масштабному проекті, як Голос країни 9.

Також Потап показав цікаве нововведення дев'ятого сезону проекту Голос країни 9. Тепер на кожному суддівському пульті крім великої кнопки присутні три маленьких з іменами членів журі.

Раніше ми писали про те, що в першому прямому ефірі проекту Голос країни 9 глядачі побачать серед учасників, які прийшли спробувати щастя на вокальному шоу, дочка африканських чиновників, а також 68-річна виконавиця народних пісень.

Відео: РБК-Україна