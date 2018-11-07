Участница "Топ-модели по-украински" о травле в школе: Девочки более жестокие

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В 7-м классе Аня Троян весила 80 килограммов

Участница популярного шоу "Топ-модель по-украински" Аня Троян, которая выбыла из проекта в девятом выпуске, призналась, что была жертвой травли в школе. Девушка рассказала, что это было связано с ее лишним весом.

"В 7-м классе я весила 80 килограммов, – рассказала Аня Троян во время онлайн-конференции на сайте Нового канала. – В школе меня гнобили, травили, били, выливали на голову чай, бросались едой, называли жирной. Меня спускали с лестницы, закрывали в школьном туалете. На травлю я не могла ответить ничем. Приходила домой, плакала, сидела у мамы на коленках и говорила: "Мам, меня никто не полюбит"...

Фото: Аня Троян (Новый канал)

Однако со временем Аня научилась давать отпор и оценивать себя объективно. Она отметила, что более жестокими в проявлениях буллинга были девочки.

"Я училась любить себя такой, какая есть, – вспоминает девушка. – Да, я жирная, зато веселая и интересная. И что, что не красавица? Зато умею поддерживать разговор, быть хорошим другом и человеком, к которому тянутся окружающие. А еще я начала больше общаться с парнями и меньше – с девушками. Почему? Потому что девочки более жестокие. Сейчас я хорошо выгляжу, и проблем с оценкой себя и внешним миром у меня не возникает. Но друзей-девушек избегаю до сих пор".

Всем "не таким, как все" ребятам Аня советует: не ведитесь на мнение окружающих. Оставайтесь собой!

Фото: Аня Троян (Новый канал)

"А тем, кто в школе издевается над другими, хочу сказать: будьте милосерднее и думайте о том, что вы делаете", – говорит участница модного реалити-шоу.

Напомним, DZIDZIO поддержал школьницу, которая стала жертвой буллинга в Харькове.

Ранее мы писали о том, что пострадавшую харьковскую жертву буллинга решил поддержать известный музыкант.

Мы также сообщали, что стала известна победительница второго сезона проекта Модель XL, финал которого состоялся 6 ноября.

Видео: РБК-Украина