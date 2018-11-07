Учасниця "Топ-моделі по-українськи" про цькування в школі: Дівчатка більш жорстокі

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У 7-му класі Аня Троян важила 80 кілограмів

Учасниця популярного шоу "Топ-модель по-українськи" Аня Троян, яка вибула з проекту в дев'ятому випуску, зізналася, що була жертвою цькування в школі. Дівчина розповіла, що це було пов'язано з її зайвою вагою.

"У 7-му класі я важила 80 кілограмів, – розповіла Аня Троян під час онлайн-конференції на сайті Нового каналу. – У школі мене гнобили, цькували, били, виливали на голову чай, кидалися їжею, називали жирною. Мене спускали зі сходів, закривали в шкільному туалеті. На цькування я не могла відповісти нічим. Приходила додому, плакала, сиділа у мами на колінах і казала: "Мамо, мене ніхто не полюбить"...

Фото: Анна Троян (Новий канал)

Проте з часом Аня навчилася давати відсіч і оцінювати себе об'єктивно. Вона зазначила, що більш жорстокими в проявах буллінга були дівчатка.

"Я вчилася любити себе такою, яка є, – згадує дівчина. – Так, я жирна, зате весела і цікава. І що, що не красуня? Зате вмію підтримувати розмову, бути хорошим другом і людиною, до якої тягнуться оточуючі. А ще я почала більше спілкуватися з хлопцями і менше – з дівчатами. Чому? Тому що дівчатка більш жорстокі. Зараз я добре виглядаю, і проблем з оцінкою себе і зовнішнім світом у мене не виникає. Але друзів-дівчат уникаю досі".

Всім "не таким, як всі" Аня радить: не ведіться на думку оточуючих. Залишайтеся собою!

Фото: Анна Троян (Новий канал)

"А тим, хто в школі знущається над іншими, хочу сказати: будьте милосерднішими і думайте про те, що ви робите", – каже учасниця популярного реаліті-шоу.

Нагадаємо, DZIDZIO підтримав школярку, яка стала жертвою буллінга в Харкові.

Раніше ми писали про те, що постраждалу харківську жертву буллінга вирішив підтримати відомий музикант.

Ми також повідомляли, що стала відома переможниця другого сезону проекту Модель XL, фінал якого відбувся 6 листопада.

Відео: РБК-Україна