Названа победительница проекта Модель XL: фото пышной красавицы

Видео: Победительница проекта Модель XL Наталья Петрик в Сніданку з 1+1 (youtube.com/Сніданок з 1+1)

Стала известна победительница второго сезона проекта Модель XL, финал которого состоялся 6 ноября. Нею стала 23-летняя Наталья Петрик из Львова.

В 10 выпуске финалистки Наталья Петрик, Анна Логвинова и Ирина Стишок позировали на лошадях в воде, посетили офис журнала Elle, где их ожидало собеседование с Соней Забугой, и приняли участие в показе Андре Тана в рамках Ukrainian Fashion Week.

В итоге судьи проекта - Екатерина Осадчая, Татьяна Мацкевич, Андре Тан и Богдан Юсипчук - отдали предпочтение Наталке.

Фото: Наталья Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Девушка выиграла профессиональную фотосессию в Париже, а также украсит обложку Elle и станет лицом новой коллекции весна-лето 2019 A.Tan plus.

"У меня было предчувствие, что победа выскользнет из моих рук, — комментирует Наталья Петрик. — Но когда Андре Тан озвучил мое имя и полетело конфетти, зазвучали аплодисменты, девушки выбежали меня обнимать, я несколько минут не могла осознать, что же произошло. Никогда не видела, чтобы родители настолько искренне радовались. Это невозможно было ни с чем сравнить, такие эмоции бывают несколько раз в жизни, и воспоминание об этом финальном вечере еще долго будет давать мне вдохновение".

Фото: финалистки Модель XL (instagram.com/modelxl1plus1)

Фото: Наталья Петрик (instagram.com/modelxl1plus1)

По словам Натальи, шла она на проект для того, чтобы бросить самой себе вызов и суметь показать себя настоящую: искреннюю, эмоциональную и ранимую. По образованию она – юрист, но поступать на юридический было желанием родителей.

Фото: Наталья Петрик и судьи Модель XL (пресс-служба 1+1)

Большим преимуществом на проекте стало то, что Наталья владеет 7 языками и всегда добавляет креатив в съемочный процесс.

Фото: Наталья Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Один из членов жюри Андре Тан поздравил девушку на своей странице в Instagram, поделившись совместным фото с ней и Катей Осадчей.

Фото: Андре Тан, Наталка Петрик и Катя Осадчая (instagram.com/andre_tan_official)

"Вот и сказочки конец, а кто слушал молодец!!! Сегодня ночью страна узнала имя победительницы второго сезона @modelxl1plus1 ,ее стала @nataliapetryk #наталкапетрик .Мои поздравления всем участницам: на этом проекте вы простились со всеми своими страхами мира, вы прошли огонь и воду, но самое главное что это только цветочки то что вас ждет в реальной жизни модельного бизнеса !!! Мой Совет всем участницам: всегда быть особенной "персоналити",чтобы кто не говорил, верить в себя (идиотов много по пути найдется ) и работать,работать, работать!!! А Наталье будет еще сложнее, в ближайшие полгода все будут говорить, что она не достойна победы,что ее папа всех купил .....но проще всего обсуждать всех, а вот сами забудьте про все условности и прийдите на кастинг 3-го сезона @modelxl1plus1 !!! С нетерпением жду #наталкаПетрик на обложке @elle_ukraine ,съемка которой прошла в Париже", - написал известный дизайнер.

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Видео: РБК-Украина