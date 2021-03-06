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Учасниця Холостяка про свій перший поцілунок із Заливако: мрія, а не хлопчик

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 15:58
Учасниця Холостяка про свій перший поцілунок із Заливако: мрія, а не хлопчик "Холостяк" 11 Михайло Заливако поцілував учасницю в 1 випуску (фото: скріншот)
Автор: Lite

1 випуск шоу Холостяк 11 здивував багатьох глядачів не тільки нововведеннями в правилах романтичного реаліті, але і першим поцілунком на першому ж випуску шоу, чого не було раніше. Головний герой проекту Михайло Заливако подарував його 22-річної учасниці Анні.

Захоплена дівчина поділилася емоціями і зробила чуттєве зізнання у своєму Instagram.

Анна Гузєєва на проекті домоглася такого знаку уваги з боку "Холостяка", прийшовши на знайомство з луком і стрілами. Очевидно, що вебдизайнерка відмінно зробила "домашку" перед стартом реаліті - адже стрільба - одне із захоплень Заливака.

І ось стріла бізнесмена з Харкова вцілила конверти на мішені, на одному з яких Анна написала своє завдання про поцілунок, що Холостяк одразу ж здійснив.

Зараз дівчина зізнається, що дуже сильно переживала, але зуміла подолати тремтіння і в підсумку "одразу вцілила в серце".

Відео: У 1-му випуску Холостяк 11 відбувся перший поцілунок

"Ох, пам'ятаю я це... як я переживала... як перший раз до нього підійшла... але, з усім тим, взяла себе в руки і трансформувала хвилювання та тремтіння зовсім на іншу емоцію... мрія, а не хлопчик... Перший поцілунок на проекті. Як вам таке?", - чуттєво зазначила Анна.

Також дівчина уточнила, що перший поцілунок де-факто був "просто чмок".

Учасниця Холостяка про свій перший поцілунок із Заливако: мрія, а не хлопчик

"Холостяк" поцілував учасницю Анну в першому випуску реаліті (фото: instagram.com/by_guzeeva)

Користувачі мережі в коментарях вітають дівчину, обсипають її компліментами, а також зауважують, що пара відмінно виглядає разом, і бажають Анні перемоги в романтичному шоу і остаточно підкорити серце "Холостяка".

  • Королева
  • Ідеально дивитесь разом!
  • Дивлюся, найкрасивіша там
  • Красуня
  • Кращий сезон! Найкрасивіша Аннуся! Бомба!
  • Ну... тепер вже ясно, хто закохає в себе Холостяка...

Раніше ми публікували фото всіх учасниць, які хочуть завоювати серце "Холостяка" Заливака.

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