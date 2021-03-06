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Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Новина українською → Киев, Суббота 06 марта 2021 10:15
Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако Новый "Холостяк" 11 Михаил Заливако (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Lite

1 выпуск шоу Холостяк 11 вышел 5 марта на СТБ. Главный герой реалити Михаил Заливако познакомился со всеми участницами, которые старались удивить его и запомниться.

Мы собрали фото всех участниц одного из популярных шоу на украинском ТВ.

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Алиса (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Алла (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Анна (Бостон) (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Анна (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Аня (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Валентина (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Валя (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Вика (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Дана (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Даша (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Джессика (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Елена (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Катя (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Кристина (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Ксюша (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Лиза (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Лола (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Надин (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Настя (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Ольга (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Оля (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Розали (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Саша (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Таня (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Ульяна (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Хана (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Юлия (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Юлия (фото: пресс-служба СТБ)

Холостяк 11: фото всех участниц, которые хотят завоевать сердце Заливако

Участница шоу Холостяк Юля (фото: пресс-служба СТБ)

Отметим, что уже на Первой вечеринке Заливако решил изменить правила, чего еще не делал ни один из героев! Так, Михаил принял решение вручать девушкам розы и отправлять некоторых прямо в дом, не приглашая на саму вечеринку. Чего, безусловно, не знали остальные девушки, находившиеся в эпицентре событий на диванах.

Каждая соперница с уверенностью принимала розу, думая, что она первая и единственная едет в дом. Но по приезду понимала, что там ее ждут и другие девушки.

"Мне потребуется пообщаться индивидуально с каждой, чтобы понять, есть ли у нас будущее. Чтобы сделать выбор, первого впечатления недостаточно, ведь оно может быть ошибочным. И у меня должно быть время. Поэтому я не хочу прощаться ни с кем сегодня. В моей жизни было много раз так, что я думал о человеке хорошо, а потом оказывалось наоборот", - объяснил свое решение Холостяк.

Чтобы всем участницам было комфортно, он предложил второй дом, куда уехали все оставшиеся девушки с вечеринки. Более того, соперницы не знают о существовании других девушек…

Напомним, что недавно новый "Холостяк" уже рассказал, какую девушку выберет на проекте.

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