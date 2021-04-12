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Цель лишь одна: Злата Огневич впервые высказалась о победе в шоу "Маска"

Новина українською → Киев, Понедельник 12 апреля 2021 14:18
Цель лишь одна: Злата Огневич впервые высказалась о победе в шоу "Маска" Злата Огневич победила в шоу "Маска" (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Дмитрий Войналович

10 апреля состоялся финал популярного шоу "Маска", в котором одержало победу Солнце. За маской этого персонажа пряталась талантливая украинская певица Злата Огневич.

В своем Instagram-аккаунте звезда поделилась впечатлениями от участия в проекте канала "Украина".

Цель лишь одна: Злата Огневич впервые высказалась о победе в шоу &quot;Маска&quot;Цель лишь одна: Злата Огневич впервые высказалась о победе в шоу &quot;Маска&quot;Цель лишь одна: Злата Огневич впервые высказалась о победе в шоу &quot;Маска&quot;

Злата Огневич победила в шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Я всегда хотела играть в кино, примерять на себя разные образы и роли. Именно этот музыкальный проект дал мне эту возможность. Каждый эфир - новый номер и новая маска для зрителя. Цель лишь одна - не выдать себя. Голос, походка, повадки и манера общения с судьями. Я придавала значение каждой детали", - написала Злата.

При этом певица признается: была уверена, что ее разгадают в первом же эфире.

"У нас в стране мало миниатюрных певиц с сильным вокалом. Я даже завидовала Сому и Дракону, ведь в их костюмах не видно фигуры человека", - призналась Огневич.

Также артистка говорит, что сейчас пересматривает все выступления и "ревет от счастья".

Злата Огневич поделилась мыслями об участии в шоу "Маска"

Добавим, что после победы в первом сезоне "Маски" Злата в эфире радио "Люкс FM" призналась, что не прочь бы попробовать свои силы и во втором сезоне проекта.

На вопрос, кем бы она хотела быть, певица ответила: "Какой-то богиней".

Напомним, что шоу "Маска" получит продолжение на второй сезон.

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