Мета лише одна: Злата Огнєвіч вперше висловилася про перемогу в шоу "Маска"

10 квітня відбувся фінал популярного шоу "Маска" , в якому здобуло перемогу Сонце. За маскою цього персонажа ховалася талановита українська співачка Злата Огнєвіч.

У своєму Instagram -акаунті зірка поділилася враженнями від участі у проєкті каналу "Україна".

Злата Огнєвіч перемогла в шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Я завжди хотіла грати в кіно, приміряти на себе різні образи і ролі. Саме цей музичний проєкт дав мені цю можливість. Кожен ефір - новий номер і нова маска для глядача. Мета лише одна - не видати себе. Голос, хода, звички і манера спілкування з суддями. Я надавала значення кожній деталі", - написала Злата.

При цьому співачка зізнається: була впевнена, що її розгадають в першому ж ефірі.

"У нас в країні мало мініатюрних співачок з сильним вокалом. Я навіть заздрила Сому і Дракону, адже в їх костюмах не видно фігури людини", - зізналася Огнєвіч.

Також артистка каже, що зараз переглядає всі виступи і "реве від щастя".

Злата Огнєвіч поділилася думками про участь у шоу "Маска"

Додамо, що після перемоги в першому сезоні "Маски" Злата в ефірі радіо "Люкс FM" зізналася, що не проти спробувати свої сили і в другому сезоні проєкту.

На питання, ким би вона хотіла бути, співачка відповіла: "Якоюсь богинею".