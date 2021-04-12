Шоу "Маска" получит продолжение на второй сезон: всплыли новые подробности

И вот сегодня стало известно, что организаторы решили еще раз дать возможность насладиться украинцам этим ТВ-праздником, объявив о том, что второму сезону шоу "Маска" - быть!

10 апреля прошел финал грандиозного шоу "Маска" . Первый сезон проекта выиграл персонаж Солнце, за маской которого пряталась непревзойденная Злата Огневич.

Чего ждать от второго сезона "Маски", и каких героев там можно будет увидеть - читайте в нашем материале ниже.

Злата Огневич выиграла первый сезон шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Это будет феерично!

Одним из первых, кто приоткрыл занавес о втором сезоне "Маски" на канале "Украина", стал ведущий шоу Владимир Остапчук.

"Миллионы зрителей, затаив дыхание, наблюдали за непредсказуемыми перипетиями первого сезона самого таинственного шоу телевидения. Мы интриговали, завораживали и заставляли сердца миллионов поклонников проекта биться чаще. Конечно, мы не можем оставить наших дорогих зрителей без их любимого шоу, потому встретимся во втором сезоне "Маски"! Еще больше сенсаций, загадок и открытий - обещаю, это будет феерично!" - заинтриговал Остапчук.

Владимир Остапчук и Злата Огневич (фото: пресс-служба канала "Украина")

Какие маски мы увидим?

Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона.

Сейчас идут активные обсуждения, какие маски примут в нем участие. Среди претендентов: Акула, Феникс, Фурия, Картофель, Жираф, Робот, Гуманоид, Пальчик, Котик, Мавка и даже Колода.

Организаторы, к слову, уже проводят голосовые пробы потенциальных участников второго сезона. Более того, в эфире спецвыпуска проекта "Маска", в котором создатели раскрывали тайны шоу, появился первый звездный участник нового сезона. У него еще нет костюма и даже имени, поэтому пока организаторы назвали его Фаворитом. Но уже сейчас зрители могут посмотреть его первое выступление и выдвигать свои версии, кто там может быть.

Выступление Фаворита

Каждый может приобщиться к созданию нового сезона "Маски"

Известно, что организаторы шоу предлагают всем желающим приобщиться к созданию фантастических образов.

"Возможно, именно вашу маску мы увидим во втором сезоне гипершоу. Отправить свои эскизы можно на электронный адрес casting@trkua.tv", - говорится в сообщении канала.

Добавим, что после победы в первом сезоне "Маски" Злата Огневич дала первое интервью, в котором призналась, что не прочь бы попробовать свои силы и во втором сезоне проекта канала "Украина".

На вопрос, кем бы она хотела быть, певица ответила: "Какой-то богиней".

Злата Огневич в образе Солнца (фото: пресс-служба канала "Украина")