Танцы со звездами: Кароль, Бабкин и Гайтана выйдут на паркет

Фото: коллаж РБК-Украина

Компанию Юрию Горбунову на звездном балконе на этот раз составят сразу четыре звезды

В воскресенье, 11 ноября состоится четвертьфинал обновленного проекта Танцы со звездами, для которого звездные пары подготовили по два танцевальных номера. Но это не все, чем будут удивлять зрителей - главной особенностью выпуска станет музыкальное сопровождение.

На паркет выйдут Тина Кароль, Сергей Бабкин и другие - ведь пары готовятся танцевать под живые выступления самых популярных звезд украинского шоубиза.

Так, первым танцем Игоря Ласточкина с Илоной Гвоздевой станет зажигательная самба, а вторым - фокстрот под выполнение Сергея Бабкина с песней "Забери". Артистка Michelle Andrade вместе с Женей Котом станцуют энергичный хип-хоп и танго в сопровождении ALEKSEEV с песней "Океанами стали". Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич на этом эфире покажут зрителям сексуальный бродвейский джаз, а под выступление ONUKA с песней "Город" пара станцует фьюжн.

Фото: участники Танцы со звездами 2018 (пресс-служба 1+1)

Холостяк Иракли Макацария вместе с Яной Заец "зажгут" паркет джайвом. Вторым танцем участников станет лирический модерн под выполнение певицы Тины Кароль, которая споет песню "Не дощ". А Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым покажет зрителям яркий свинг. Второй танец контемпорари пара станцует под песню "Не йди", которую будет петь Гайтана.

Компанию бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе на этот раз составят сразу четыре звезды. На балкон выйдут ведущие "Сніданку з 1+1": Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир и Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс. Звезды будут встречать участников на балконе, а также первыми узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут им ставить судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Фото: судьи Танцы со звездами 2018 (пресс-служба 1+1)

Напомним, Женя Кот признался, что возвращение на Танцы со звездами дается ему нелегко. После неутешительного диагноза — воспаление легких — известный хореограф и участник Танцев со звездами 2018 Женя Кот был вынужден пропускать не только репетиции, но также и прямые эфиры. Его звездная партнерша, певица Michelle Andrade становилась в пару с другими танцорами.

Мы также писали о том, что Иракли Макацария покорил роскошным торсом на Танцах со звездами. Вместе с партнершей Яной Заяц они погрузили зрителей в страстное фламенко в Испании. Во время выступления Иракли сорвал с себя рубашку и обнажил торс, вызвав тем одобрительные крики из зала.

Видео: РБК-Украина