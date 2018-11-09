Танці з зірками: Кароль, Бабкін і Гайтана вийдуть на паркет

Фото: колаж РБК-Україна

Компанію Юрію Горбунову на зоряному балконі на цей раз складуть відразу чотири зірки

У неділю, 11 листопада відбудеться чвертьфінал оновленого проекту Танці з зірками, для якого зіркові пари підготували по два танцювальних номери. Але це не все, чим будуть дивувати глядачів - головною особливістю випуску стане музичний супровід.

На паркет вийдуть Тіна Кароль, Сергій Бабкін та інші - адже пари готуються танцювати під живі виступи найпопулярніших зірок українського шоубізу.

Так, першим танцем Ігоря Ласточкіна з Ілоною Гвоздьовою стане запальна самба, а другим - фокстрот під виконання Сергія Бабкіна з піснею "Забери". Артистка Michelle Andrade разом з Женею Котом станцюють енергійний хіп-хоп і танго у супроводі ALEKSEEV з піснею "Океанами сталі". Актор Павло Вишняков і Юлія Сахневич на цьому ефірі покажуть глядачам сексуальний бродвейський джаз, а під виступ ONUKA з піснею "Місто" пара станцює ф'южн.

Фото: учасники Танці з зірками 2018 (прес-служба 1+1)

Холостяк Іраклі Макацарія разом з Яною Заєць "запалять" паркет джайвом. Другим танцем учасників стане ліричний модерн під виконання співачки Тіни Кароль, яка заспіває пісню "Не дощ". А Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим покаже глядачам яскравий свінг. Другий танець контемпорарі пара станцює під пісню "Не йди", яку буде співати Гайтана.

Компанію беззмінному ведучому Юрію Горбунову на зоряному балконі на цей раз складуть відразу чотири зірки. На балкон вийдуть ведучі "Сніданку з 1+1": Руслан Сенічкін з Людмилою Барбір і Єгор Гордєєв з Нелею Шовкопляс. Зірки будуть зустрічати учасників на балконі, а також першими дізнаватися їх враження та емоції від оцінок, які будуть їм ставити судді проекту MONATIK, Катерина Кухар і Влад Яма.

Фото: судді Танці з зірками 2018 (прес-служба 1+1)

Нагадаємо, Женя Кот зізнався, що повернення на Танці з зірками дається йому нелегко. Після невтішного діагнозу — запалення легенів — відомий хореограф і учасник Танців з зірками 2018 Женя Кот був змушений пропускати не тільки репетиції, але також і прямі ефіри. Його зоряна танцівниця, співачка Michelle Andrade ставала у пару з іншими танцюристами.

Ми також писали про те, що Іраклі Макацарія підкорив розкішним торсом на Танцях з зірками. Разом з партнеркою Яною Заєць вони занурили глядачів у пристрасне фламенко в Іспанії. Під час виступу Іраклі зірвав з себе сорочку і оголив торс, викликавши тим схвальні вигуки із залу.

Відео: РБК-Україна