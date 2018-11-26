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Танці з зірками 2018: хто переміг у шоу

Lite » ТВ-шоу 26.11.2018 - 00:18

У неділю, 25 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили суперфіналу шоу Танці з зірками, в якому виступили Леся Нікітюк і Макс Єжов, Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Фіналісти станцювали по три танці. Два з них глядачі вже бачили в ефірах: це перший номер і яскравий виступ зірок за весь сезон. Третім танцем став номер-сюрприз, у якому пари продемонстрували всі свої набуті танцювальні навички і розкрили особисті історії, про які телеглядачі ще не чули.

У фіналі переможцем стала та пара, яка набрала найбільшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування. Ними стали Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Танці з зірками 2018: хто переміг у шоу

Танці з зірками 2018: хто переміг у шоуІлона Гвоздьова та Ігор Ласточкін (Кадр з відео)

Їхні голоси і оцінки перевелися в бали від 1 до 3 (згідно з кількістю фіналістів) і підсумовувалися. Лінії для голосування були відкриті протягом усього прямого ефіру.

До речі, друге місце посіли Леся Нікітюк та Макс Єжов, третє - Іраклі Макацарія та Яна Заєць.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов суперфінал шоу Танці з зірками 2018.

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