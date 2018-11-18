Танці з зірками 2018: яка пара покинула проект після ефіру 13

У неділю, 18 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили тренадцатый випуск шоу "Танці з зірками", в якому виступили 4 залишилися зіркові пари.

На минулому ефірі проект покинули Michelle Andrade і Женя Кіт.

На цей раз у зону ризику потрапили Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Павло Вишняков і Сахневич Юлія.

За оцінками суддею і за результатами глядацького голосування проект покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич.

Зазначимо, кожен ефір у "зону ризику" потрапляють пари, які отримують найменшу кількість балів у сумі за результатами оцінок суддів та глядацького голосування. Хто з двох пар з найменшою кількістю балів покине проект, а хто продовжить боротьбу за перемогу, вирішують судді. Врятувати своїх улюблених зірок можна активним голосуванням шляхом sms і телефонних дзвінків.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов 13 випуск шоу Танці з зірками 2018.