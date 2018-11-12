Танці з зірками 2018: яка пара покинула проект після 12 ефіру

У неділю, 11 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили дванадцятий випуск шоу "Танці з зірками", в якому виступили 5 залишилися зіркових пар.

У зоні ризику опинилися Мішель Андраде і Женя Кіт, Леся Нікітюк і Макс Єжов, Павло Вишняков і Сахневич Юлія.

Андраде і Кіт, Вишняков і Сахневич виконали "танець за життя".

За оцінками суддею і за результатами глядацького голосування проект покинули Мішель Андраде і Женя Кіт.

Зазначимо, кожен ефір проект може покинути пара, яка набере найменшу кількість балів за оцінками суддею і за результатами глядацького голосування. Якщо у двох останніх пар в турнірній таблиці буде однаково низька сума балів по закінченню голосувань глядачів, тоді їх долю вирішуватимуть судді. Врятувати своїх улюбленців можна активним голосуванням шляхом sms і телефонних дзвінків.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов 12 випуск шоу Танці з зірками 2018.