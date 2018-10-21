Танці з зірками 2018: яка пара покинула проект після 9 ефіру

У неділю, 21 жовтня, глядачі телеканалу 1+1 побачили дев'ятий випуск шоу Танці з зірками, в якому 7 залишилися зоряних пар перевтілилися у справжніх артистів цирку.

У дев'ятому ефірі на головному майданчику країни станцювали станцювали Michelle Andrade і Женя Кіт, Леся Нікітюк з Максимом Єжовим, Руслан Сенічкін з Яною Цибульської, Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Павло Вишняков з партнеркою Юлією Сахневич, Ігор Ластівчин та Ілона Гвоздьова, Денис Берінчик та Катя Білявська.

У зоні ризику опинилися Денис Берінчик та катерина Білявська, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська, Michelle Andrade і Дмитро Жук.

За одноголосним оцінками суддею проект покинули Руслан Сенічкін та Яна Цибульська.

Журі порахували, що Руслан вже втомився танцювати і хоче повернутися в свій звичний ритм життя.

Цікаво, що заради шоу Сеничикин схуд на 18 кілограмів.

Зазначимо, кожен ефір проект може покинути пара, яка набере найменшу кількість балів за оцінками суддею і за результатами глядацького голосування. Якщо у двох останніх пар в турнірній таблиці буде однаково низька сума балів по закінченню голосувань глядачів, тоді їх долю вирішуватимуть судді. Врятувати своїх улюбленців можна активним голосуванням шляхом sms і телефонних дзвінків.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов 9 випуск шоу Танці з зірками 2018.