Танці з зірками 2018: 9 випуск дивитися онлайн

У неділю, 21 жовтня, на телеканалі 1+1 покажуть дев'ятий прямий ефір проекту Танці з зірками 2018.

Танці з звезадами 2018: випуск 9 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна:

Випуск пройде під темою "Цирк", тому 7 пар готуються дивувати не тільки новими яскравими образами, але і цікавими номерами з акробатичними підтримками, щоб глядачі повністю занурилися в атмосферу, вируючу на цьому манежі.

Компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зоряному балконі знову складе відома співачка Оля Полякова. Артистка буде не тільки зустрічати учасників на балконі, але і планує порадувати телеглядачів своєю піснею. Яку саме композицію Оля вибере для виступу на проекті, дізнаємося в неділю під час прямого ефіру.

У дев'ятому випуску зірки перевтіляться у справжніх артистів цирку. Так, Ігор Ластівчин та Ілона Гвоздьова перетворяться в силача і його асистентку і станцюють хіп хоп. Іраклі Макацарія зі своєю партнеркою покажуть віденський вальс в образах фокусника і чарівного кролика, якого холостяк магічним чином дістане з капелюха.

Денис Берінчик та Катерина Білявська, яких у минулому ефірі глядачі повернули в проект, готуються вразити всіх запальним джайвом в образах прибиральника цирку і гімнастки. Michelle Andrade і Женя Кіт знову використовують у номері пілон. Але на цей раз це буде китайський пілон, який вважається особливим цирковим спорядженням для силових трюків.

А Руслан Сенічкін буде приборкувати непокірну тигрицю Яну Цибульську в пристрасному пасадоблі. Чи вдасться парі підкорити своїм танцем серця глядачів щоб не потрапити в зону ризику, дізнаємося вже в цю неділю в прямому ефірі проекту Танці з зірками на каналі 1+1.

Нагадаємо, кожен ефір проект може покинути пара, яка набере найменшу кількість балів за оцінками суддею і за результатами глядацького голосування. Якщо у двох останніх пар в турнірній таблиці буде однаково низька сума балів по закінченню голосувань глядачів, тоді їх долю вирішуватимуть судді. Врятувати своїх улюбленців можна активним голосуванням шляхом sms і телефонних дзвінків.

Хто стане фаворитом шостого ефіру, а хто покине проект, телеглядачам стане відомо у неділю, 30 вересня, о 21:00 на телеканалі 1+1.

Зазначимо, що учасники шоу старанно готуються до прямого ефіру та публікують на своїх сторінках в Instagram фото і відео з репетицій.

Іраклі Макацарія поділився, що новий номер з Яною Заєць буде як завжди з родзинкою:

"У нашому виконанні класичний танець, відомий мільйонам. Тільки, як завжди, з родзинкою! Сподіваюся, ви чекаєте цього випуску так само, як і ми".

Іраклі Макацарія. Фото: instagram.com/maqatsa

Леся Нікітюк в супроводі Сергія Бабкіна виконала авторську пісню, яку присвятила Владу Ямі.

"Кожну ніч мені сниться сон, що мене погнав з танців він", - так звучить одна з рядків жартівливій пісні.

Пропонуємо вам побачити повну версію цього хіта:

Також ми писали, що з партнером Мішель Андраде сталася неприємність - Женя Кіт потрапив до лікарні із запаленням легенів, про що повідомив в своєму мікроблозі.

Скільки часу Кіт проведе на лікуванні і чи зможе він вийти на паркет у цьому ефірі, який відбудеться вже в неділю, 21 жовтня, не відомо. При такому захворюванні лікарі категорично забороняють фізичні навантаження.

Женя Кіт. Фото: instagram.com/kot_jenya

До цього ми публікували 8 випуск шоу Танці з зірками 2018.