Стали известны имена первых судей шоу "Співають всі": вы их знаете и любите (фото)

На канале "Украина" стартовали съемки уникального вокального талант-шоу "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now.

Первая десятка судей

"Будет непросто, но очень интересно", - интригует певица TAYANNA и сразу добавляет, что в конфликты с коллегами вступать не собирается.

"Я очень миролюбивый человек и не люблю ни с кем спорить. Наших участников строго судить не буду", - обещает она.

Фото: TAYANNA (пресс-служба канала "Украина")

А вот Jerry Heil еще сама не так давно приходила на вокальные шоу в роли конкурсантки, а сегодня уже сама выпускает хиты и будет судить участников проекта "Співають всі".

"Очень приятно, что я уже произвожу впечатление человека, который готов оценивать кого-то. Понимаю, что это супер-ответственно. Но жизнь часто переставляет нас ролями, как на шахматной доске - то ты судья, то пешка, то тебя оценивают, то оцениваешь ты. Поэтому буду стараться вести себя наравне - как с конкурсантами, так и с теми, кто будет сидеть рядом со мной в жюри. Быть справедливым судьей и говорить то, что чувствую", - говорит девушка.

Фото: Jerry Heil (пресс-служба канала "Украина")

Певец и композитор Иво Бобул также обещает быть объективным, прежде всего будет обращать внимание на голосовые данные. Также для него важны умение держать публику, правильно подобрать репертуар и петь.

Фото: Иво Бобул (пресс-служба канала "Украина")

А вот Миша Романова будет тем членом жюри, который будет сопереживать больше всего. Поскольку сама прошла огромное количество музыкальных конкурсов, один из которых кардинально изменил всю ее жизнь.

"Я прекрасно понимаю, что чувствуют участники в момент выступления. Если я увижу огромное желание человека, харизму и самое главное - талант, буду помогать всеми силами. Подпевать, танцевать и посылать свою поддержку", - говорит экс-"ВИА Гра".

Фото: Миша Романова (пресс-служба канала "Украина")

Виктор Павлик на сцене более 30 лет. Певец говорит: строго судить конкурсантов не будет, потому что прекрасно понимает, насколько тернист и нелегок творческий путь любого артиста. При этом Павлик будет обращать внимание на выбор песни, голос и энергетику, которую несет исполнитель.

Фото: Виктор Павлик (пресс-служба канала "Украина")

У радиоведущего и блогера Славы Демина известные артисты часто спрашивают мнение о своих песнях, а некоторые даже обижаются после того, как услышат его субъективную оценку.

"Я добрый, но честный. В шоу "Співають всі" буду таким же. Смотрел в интернете британское шоу All Together Now и всегда мечтал оказаться именно среди судей", - говорит шоумен.

Фото: Слава Демин (пресс-служба канала "Украина")

"Я не строгая и завожусь с полоборота от талантливого исполнения красивой песни. Буду обращать внимание на комплекс черт настоящего артиста: качество исполнения, харизму, внешний вид, поведение на сцене", - отмечает Марина Одольская.

Фото: Марина Одольская (пресс-служба канала "Украина")

Влад Сытник имеет опыт судейства на многих фестивалях. Певец будет оценивать все составляющие - умение владеть голосом, артистизм, уверенность в себе, харизму, целостность выступления.

"Однозначно могу сказать, что строгим не буду. А вот объективным и справедливым - это да. Радует то, что в любом случае победит музыка и мы все получим удовольствие от атмосферы шоу мирового масштаба", - говорит певец.

Фото: Влад Сытник (пресс-служба канала "Украина")

Скрипачка и певица Асия Ахат признается, что не завидует участникам шоу "Співають всі", ведь им нужно поразить столь масштабное жюри - как молодых и популярных представителей украинской музыкальной культуры, так и настоящих мастадонтов шоу-бизнеса. Сама же обещает быть справедливой.

Фото: Асия Ахат (пресс-служба канала "Украина")

А вот автор хита "Мамо, я закохався" Роман Скорпион будет обращать внимание на энергетику, которую излучает вокалист, ведь без определенного настроения и умения заинтересовать публику артистом не стать.

"Буду объективным, потому что понимаю, что участникам могут мешать переживания. Кто-то впервые выйдет на такую масштабную сцену, а когда на тебя смотрят 100 членов жюри, где все артисты, это, безусловно, усиливает волнение. Постараюсь разглядеть харизматичного человека, который идет по зову своего сердца и в будущем станет артистом", - рассказывает эксперт масштабного шоу.

Фото: Роман Скорпион (пресс-служба канала "Украина")

В чем фишка "Співають всі"

Согласно британским форматом All Together Now, первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков - 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников - по двое лучших из каждого выпуска. В украинской версии будет 8 эпизодов, а в финале сойдутся аж 14 исполнителей. Поэтому зрители увидят больше ярких выступлений, а борьба за победу и главный приз в размере 500 000 грн будет еще ожесточеннее.

Кроме того, в каждом эпизоде первым на сцене шоу "Співають всі" украинцы увидят выступление одной яркой звезды украинского шоу-биза, и в каждом выпуске это будет новое имя.

Как будет проходить шоу

Решать судьбу вокалистов будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд.

Задание участника - исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать.

Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению.

В финал пройдут только двое исполнителей, набравших наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто занял второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли.

Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездному капитану - Наталье Могилевской.

Фото: Могилевская возглавит жюри шоу (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Интересно знать