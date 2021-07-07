Стали відомі імена перших суддів шоу "Співають всі": ви їх знаєте і любите (фото)

Вперше в історії українського ТБ вирішувати долі учасників будуть аж 100 зірок. І вже відомі імена перших суддів. Це - відомі кожному з нас TAYANNA, Jerry Heil, Іво Бобул, Міша Романова, Віктор Павлік, Слава Дьомін, Марина Одольська, Влад Ситнік, Асія Ахат і Роман Скорпіон.

Перша десятка суддів

"Буде непросто, але дуже цікаво", - інтригує співачка TAYANNA, й одразу додає, що в конфлікти з колегами вступати не збирається.

"Я дуже миролюбна людина і не люблю ні з ким сперечатися. Наших учасників строго судити не буду", - обіцяє вона.

Фото: TAYANNA (прес-служба каналу "Україна")

А от Jerry Heil ще сама не так давно приходила на вокальні шоу в ролі конкурсантки, а сьогодні вже сама випускає хіти і судитиме учасників проєкту "Співають всі".

"Дуже приємно, що я вже справляю враження людини, яка готова оцінювати когось. Розумію, що це супер-відповідально. Але життя часто переставляє нас ролями, як на шаховій дошці - то ти суддя, то пішак, то тебе оцінюють, то оцінюєш ти. Тому намагатимусь вести себе нарівні - як із конкурсантами, так і з тими, хто сидітиме поруч зі мною в журі. Бути справедливим суддею і говорити те, що відчуваю", - каже дівчина.

Фото: Jerry Heil (прес-служба каналу "Україна")

Співак і композитор Іво Бобул також обіцяє бути об'єктивним, насамперед звертатиме увагу на голосові дані. Також для нього важливі вміння тримати публіку, правильно підібрати репертуар і співати.

Фото: Іво Бобул (прес-служба каналу "Україна")

А ось Міша Романова буде тим членом журі, який співпереживатиме найбільше. Оскільки сама пройшла величезну кількість музичних конкурсів, один з яких кардинально змінив усе її життя.

"Я прекрасно розумію, що відчувають учасники в момент виступу. Якщо я побачу величезне бажання людини, харизму і найголовніше - талант, допомагатиму всіма силами. Підспівуватиму, танцюватиму і посилатиму свою підтримку", - говорить екс-"ВІА Гра".

Фото: Міша Романова (прес-служба каналу "Україна")

Віктор Павлік на сцені більше 30 років. Співак каже: строго судити конкурсантів не буде, тому що прекрасно розуміє, наскільки тернистий і нелегкий творчий шлях будь-якого артиста. При цьому Павлік звертатиме увагу на вибір пісні, голос і енергетику, яку несе виконавець.

Фото: Віктор Павлік (прес-служба каналу "Україна")

У радіоведучого і блогера Слави Дьоміна відомі артисти часто запитують думку про свої пісні, а деякі навіть ображаються після того, як почують його суб'єктивну оцінку.

"Я добрий, але чесний. У шоу "Співають всі" буду таким самим. Дивився в інтернеті британське шоу All Together Now і завжди мріяв опинитися саме серед суддів", - каже шоумен.

Фото: Слава Дьомін (прес-служба каналу "Україна")

"Я не сувора і заводжуся з напівоберту від талановитого виконання красивої пісні. Буду звертати увагу на комплекс рис справжнього артиста: якість виконання, харизму, зовнішній вигляд, поведінку на сцені", - відзначає Марина Одольська.

Фото: Марина Одольська (прес-служба каналу "Україна")

Влад Ситнік має досвід суддівства на багатьох фестивалях. Співак оцінюватиме всі складники - вміння володіти голосом, артистизм, упевненість в собі, харизму, цілісність виступу.

"Однозначно можу сказати, що суворим не буду. А ось об'єктивним і справедливим - це так. Радує те, що в будь-якому випадку переможе музика і ми всі отримаємо задоволення від атмосфери шоу світового масштабу", - каже співак.

Фото: Влад Ситнік (прес-служба каналу "Україна")

Скрипалька і співачка Асія Ахат зізнається, що не заздрить учасникам шоу "Співають всі", адже їм потрібно вразити настільки масштабне журі - як молодих і популярних представників української музичної культури, так і справжніх мастадонтів шоу-бізнесу. Сама ж обіцяє бути справедливою.

Фото: Асія Ахат (прес-служба каналу "Україна")

А ось автор хіта "Мамо, я закохався" Роман Скорпіон звертатиме увагу на енергетику, яку випромінює вокаліст, адже без певного настрою і вміння зацікавити публіку артистом не стати.

"Буду об'єктивним, бо розумію, що учасникам можуть заважати переживання. Хтось вперше вийде на таку масштабну сцену, а коли на тебе дивляться 100 членів журі, де всі артисти, це, безумовно, підсилює хвилювання. Постараюсь розгледіти харизматичну людину, яка йде за покликом свого серця і в майбутньому стане артистом", - розповідає експерт масштабного шоу.

Фото: Роман Скорпіон (прес-служба каналу "Україна")

У чому фішка "Співають всі"

Згідно з британським форматом All Together Now, перший сезон шоу налічує 6 випусків - 5 відборів і фінал, в якому за перемогу борються 10 учасників - по двоє кращих з кожного випуску. В українській версії буде 8 епізодів, а у фіналі зійдуться аж 14 виконавців. Відтак глядачі побачать більше яскравих виступів, а боротьба за перемогу і головний приз у розмірі 500 000 грн буде ще запеклішою.

Крім того, в кожному епізоді першим на сцені шоу "Співають всі" українці побачать виступ однієї яскравої зірки українського шоу-бізу, і в кожному випуску це буде нове ім'я.

Як буде проходити шоу

Вирішувати долю вокалістів буде грандіозне журі з 100 українських зірок.

Завдання учасника - виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і почали підспівувати.

Конкурсант отримує по одному балу від кожного експерта, який приєднався до виступу.

У фінал пройдуть тільки двоє виконавців, які набрали найбільшу кількість балів: переможець відбору потрапляє в нього автоматично, а ті, хто посіли друге і третє місця, боротимуться за це право у вокальній дуелі.

Якщо ж учасники наберуть однакову кількість балів, і журі не зможе визначити найсильнішого, приймати доленосне рішення доведеться зірковому капітану - Наталії Могилевській.

Фото: Могилевська очолить журі шоу (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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