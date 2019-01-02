Названа дата прем'єри дев'ятого сезону шоу Голос країни

Фото: Голос країни 9 (прес-служба 1+1)

Чекати залишилося зовсім недовго

Радісна новина для шанувальників вокального проекту Голос країни - прем'єра дев'ятого сезону улюбленого шоу з оновленим тренерським складом відбудеться вже в цьому місяці, 20 січня, на телеканалі "1+1". Нагадаємо, що зірковими тренерами в новому сезоні будуть співачка Тіна Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK і міжнародна зірка Dan Balan.

При цьому Кароль в шостий раз займе тренерське крісло Голосу країни, а для популярного співака і успішного продюсера Потапа це ювілейний сезон, адже він вже п'ятий рік стає тренером вокального проекту.

Фото: (прес-службв 1+1)

MONATIK до цього був наставником у дитячому проекті Голос.Діти, а тепер вперше приєднається до знайомих нам тренерів дорослого Голосу країни, як і всесвітньо відомий артист з Молдови Dan Balan, номінант на премію Grammy.

Артисти зізналися, що участь у масштабному проекті Голос країни для них буде новим досвідом, але вони готові до боротьби за особливий голос.

Фото: (прес-службв 1+1)

Нагадаємо, дев'ятий сезон обіцяє відкрити глядачам нові обличчя і нові таланти, адже цей рік пройде під слоганом "Зірки серед нас". Так, команда проекту прослухала понад 10 000 вокалістів з усієї України, а також з інших країн. В результаті на сліпі прослуховування потрапило близько 100 учасників, які мали можливість поборотися за участь у проекті та місце в команді одного з відомих тренерів.

Фото: (прес-службв 1+1)

Також у цьому сезоні телеглядачів чекають нововведення. На панелі крісел тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників. Так, Потап вже встиг скористатися "Блоком" і відібрав можливість у одного тренера поборотися за учасника.

Фото: (прес-службв 1+1)

Нагадаємо, раніше Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9. Підписники похвалили зовнішній вигляд Осадчої і відзначили, що дуже чекають старту шоу. До речі, співачка Джамала також залишила коментар, побажавши всім причетним до проекту хорошого сезону.

Ми також писали про те, що Потап показав нововведення на Голосі країни 9. У жартівливій манері репер зазначив, що тепер можна сміло "розправитися" з колегою з допомогою всього одного натискання.

До речі, Dan Balan, який став одним із зіркових тренерів вокального шоу Голос країни 9, поділився першими враженнями та емоціями від нових учасників і оновленого тренерського складу.