"Зовсім інша кухня": перші враження Dan Balan від Голосу країни 9

Відео: Співак Dan Balan розповів про свої враження від тренерства у "Голосі країни" (youtube.com/Сніданок з 1+1)

Співак міжнародного рівня, номінант Grammy, Dan Balan, який став одним із зоряних тренерів вокального шоу Голос країни 9, поділився першими враженнями та емоціями від нових учасників і оновленого тренерського складу. Зазначимо, що вже почалися зйомки сліпих прослуховувань проекту, а компанію молдавському артистові склали шоумен Потап, співачка Тіна Кароль і мультиартист MONATIK.

Dan Balan побував на ранковому ефірі "Сніданку з 1+1" і розповів, важко бути тренером "Голосу".

"Це вау! Це перший раз, коли я беру участь у такому масштабно телевізійному проекті. Раніше я ніколи себе не бачив у такому форматі. Я пишу музику, продюсую, співаю. І коли я отримав цю пропозицію, я це прийняв як челлендж і сказав собі: "Треба спробувати". Зізнаюся, перший день був складним, це ж зовсім інша кухня для артиста. А на другий день стало вже краще і цікавіше", - зазначив співак.

Фото: прес-служба 1+1

Він також повідомив, що йому вдалося зібрати міжнародну команду, з учасниками з різних країн, а також він шукав голос, який сяє, не обов'язково, щоб він був ідеальний, і за ним стояла певна історія.

"Головне, щоб людина була з ним у гармонії. Тому я буду шукати цю гармонію, щоб мотивувати учасника і, щоб він сяяв ще яскравіше, а його спів чіпляв кожного", - говорить Ден.

На питання про те, яким же тренером він буде, виконавець зізнався, що і сам поки не знає.

"Я ще не знаю, яким тренером я буду. Я постараюся знайти себе і буду справжнім. Але пухнастим я точно не буду", - розповів Balan.

Артист також зізнався, що після чотирьох днів зйомок може співати в душі тільки Тіну Кароль.

Тіна Кароль у свою чергу днями розповіла про враження від роботи у складі чоловічої команди: "З хлопцями дуже весело. Звичайно, це чоловіча компанія, в якій мені досить комфортно. Але все ж у них є свої жарти, від яких у мене часом червоніють щоки і я закриваю очі і вуха. Дуже весело, але іноді гублюся, занадто вони красиві".

Фото: прес-служба 1+1

Дев'ятий сезон обіцяє відкрити глядачам нові обличчя і нові таланти, адже цей рік пройде під слоганом "Зірки серед нас". Так, команда Голосу країни прослухала понад 10 000 вокалістів з усієї України, а також із сусідніх країн та інших. В результаті, на сліпі прослуховування потрапило близько 100 учасників, які мали можливість поборотися за участь у проекті та місце в команді одного з відомих тренерів.

Фото: прес-служба 1+1

Не обійшовся сезон і без нововведень. На панелі крісел тепер є кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників. Ця фішка вже успішно реалізувалася в Голландії і США, тому в цьому році команда українського Голосу країни вирішила додати дух конкуренції нашим тренерам. Так, Потап вже встиг скористатися "Блоком" і відібрав можливість у одного тренера поборотися за учасника.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча показала перші фото зі зйомок Голосу країни 9. Передплатники похвалили зовнішній вигляд Осадчій і відзначили, що дуже чекають старту шоу. До речі, співачка Джамала також залишила коментар, побажавши всім причетним хорошого сезону.

Ми також писали про те, що Потап показав нововведення на Голосі країни 9. У жартівливій манері репер зазначив, що тепер можна сміло "розправитися" з колегою з допомогою всього одного натискання.

Відео: РБК-Україна