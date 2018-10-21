Фокусник Макацарія і жорстока Нікітюк: як пройшов 9 випуск Танці з зірками 2018

Танці з зірками 2018: випуск 9 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна.

У неділю, 21 жовтня, глядачі телеканалу 1+1 побачили дев'ятий випуск шоу Танці з зірками 2018.

Випуск пройшов під темою "Цирк", тому 7 пар дивували не тільки новими яскравими образами, але і цікавими номерами з акробатичними підтримками, щоб глядачі повністю занурилися в атмосферу, вируючу на цьому манежі.

Компанію беззмінному ведучому проекту Юрію Горбунову на зоряному балконі знову склала відома співачка Оля Полякова.

У дев'ятому випуску зірки перевтілилися у справжніх артистів цирку.

Денис Берінчик та Катерина Білявська, яких у минулому ефірі глядачі повернули в проект, вразили всіх запальним джайвом в образах прибиральника цирку і гімнастки.

Відразу після виступу пари MONATIK вперше вийшов на паркет і застрибнув на батут, який був там встановлено.

"Дай мені ударних!" - закричав артист рядок з своєї пісні.

"Сьогодні я буду Карабасом у спідниці. Відомо, що Єва з'явилася з ребра Адама, ваша пара з'явилася з двох ребер Оксани Марченко. Я чекала на диво, і воно сталося!" - сказала Кухар і подарувала парі ляльку вуду як тотем від пристріту.

Влад Яма також підтримав пару, зазначивши, що номер був дуже хорошим.

Павло Вишняков і Юлія Сахневич продемонстрували аргентинське танго в образах героїв мюзиклу "Великий шоумен". Танець був виконаний з використанням повітряної трапеції.

"Всі балерини оперного театру без розуму від вас, Павло. Але не я. Занадто багато гімнастики і занадто мало танцю. У мене все", - коротко зазначила Кухар.

"Танго було одним з кращих на паркеті!" - заявив MONATIK.

"Я дуже поважаю конструктивну критику Катерини, але сьогодні погоджуся з MONATIKом. Я звик довіряти очам. Так, як дивитеся ви один на одного, не дивиться ні одна з пар", - сказав Влад.

Руслан Сєнічкін приборкував непокірну тигрицю Яну Цибульську в пристрасному пасадоблі.

"Руслан, ваш танець був настільки гарячим, що практично символізує початок опалювального сезону", - пожартував Яма.

"Якщо б я була тигрицею замість Яни, то повечеряла б вами за такі танці, але боюся, що мене загризуть ваші фанати", - продовжила шуткувати Катерина Кухар.

А MONATIK почав згадувати всі образи Сєнічіна під час шоу і сказав, що він собі зробив гарну рекламу для аніматорської програми на дитячих святах.

Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова перетворилися в силача і його асистентку, станцювавши стрип фанк.

Влад Яма поаплодував стоячи Ласточкіну і Цвяховий: "Це не тільки смішно, але й технічно".

"Сьогодні я сміливо можу сказати, що ви сильний танцюрист цього шоу і претендент на перемогу", - заявила Катерина.

MONATIK також зазначив, що пара "прокачала" паркет.

Іраклі Макацарія зі своєю Яною Заяць партнеркою показали віденський вальс в образах фокусника і чарівного кролика, якого холостяк магічним чином дістав з капелюха.

"Зазвичай чоловіки можуть дуже швидко роздягати, але ви вмієте і переодягати", - зауважила Кухар.

"Я пораджу вам не розслаблятися, так як у вас сильні конкуренти", - зауважив Яма.

"Захват, захоплення, чарівництво! Номер приголомшливий і бездоганний. Рівень переможців, браво!" - заявив MONATIK.

Леся Нікітюк і Макс Єжов продемонстрували пристрасть і жорстокість в танці ф'южн.

"Схарактеризую цей номер одним українським словом - "маячня". Мати такі розкішні ноги і не навчитися ними керувати до дев'ятого ефіру - неприпустимо", - сказала Катерина.

"Зате яка пристрасть була!" - намагався підтримати пару MONATIK.

"Мені сподобався тільки Макс в образі Павла Зіброва. Але хочу підкреслити, що ви стараєтеся, я все бачу Леся", - сказав Влад.

Після Никитюк виконала авторську пісню, яку присвятила Владу Ямі.

"Кожну ніч мені сниться сон, що мене погнав з танців він", - так звучить один з рядків жартівливої пісні.

Компанію Michelle Andrade, замість підхопившого запалення легенів Жені Кота, склав партнер екс-учасниці шоу Танці з зірками 2018 Злати Огневич - Дмитро Жук.

Пара використовувала в танці контемпорарі китайський пілон, який вважається особливим цирковим спорядженням для силових трюків.

"Від того, що Женя Кіт сьогодні не зміг бути на паркеті, ви програли. Але Діма допоміг вам виграти сьогодні", - сказала Кухар.

"Дивно, що ви за 10 годин зуміли повторити цей танець без Кота, це говорить про професіоналізм", - зазначив MONATIK, якого підтримав і Яма.

В кінці ефіру Оля Полякова порадувала телеглядачів своєю піснею "Королева ночі".

За оцінками суддею і за результатами глядацького голосування стало відомо, яка пара покинула проект після 9 ефіру.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов восьмий випуск шоу Танці з зірками 2018.