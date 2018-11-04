Пристрасний Макацарія і ніжна Андраде: як пройшов 11 випуск Танці з зірками 2018

Танці з зірками 2018: випуск 10 дивитись онлайн можна у нас на Lite РБК-Україна.

У неділю, 4 листопада, глядачі телеканалу 1+1 побачили одинадцятий випуск шоу Танці з зірками 2018, темою якого став "Карнавал. Танці народів світу".

Після минулого ефіру пари знову повернулися до своїх партнерів, а танцюрист Женя Кіт, який пропустив два тижні через хворобу, повернувся в проект. Зіркові учасники знову підкорювали серця телеглядачів новими яскравими номерами і складними підтримками.

Компанію беззмінному ведучому Юрію Горбунову на зоряному балконі знову склав улюблений комік країни і учасник минулого сезону Танців з зірками Юрій Ткач. Артист зустрічав учасників на балконі, а також першим дізнавався їх враження та емоції від оцінок, які їм ставили судді проекту MONATIK, Катерина Кухар і Влад Яма.

Ігор Ласточкін приміряв на себе образ індійського поліцейського, який захищав продавщицю Ілону Гвоздьову від грабіжників. Пара продемонструвала індійське диско з романтичним фіналом.

Журі високо оцінили виступ пари і зазначили, що номер був як завжди дуже технічним.

Michelle Andrade і Женя Кіт продемонстрували фолк в українському стилі.

"Чарівно і спокусливо. Мішель, ви так часто міняєте партнерів, що сьогодні я думала буде свінг!" - зазначила Кухар.

Іраклі Макацарія і Яна Заєць занурили глядачів у пристрасне фламенко в Іспанії.

"Я отримав величезне естетичне задоволення! У мене мурашки, це було дуже гаряче! Бравіссімо!" - сказав MONATIK.

"Мені все одно, що напишуть в коментарях. Але ви, Іраклі, сьогодні безцеремонно викрали моє серце! Це було найкраще фламенко від непрофесійного партнера, яке я коли-небудь бачила. На місці Яни хотіла б опинитися будь-яка жінка і навіть я!" - заявила Катерина.

Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим станцювали феєричну сальсу в Бразилії.

"Ви просто спалили цей паркет! Браво! Це вже не Хмельницький, це Ріо!" - несподівано прокоментував Влад Яма.

Денис Берінчик з Катериною Белявський показали глядачам румбу в японському стилі. На цей раз спортсмен перетворився в самурая, а його партнерка - на гейшу.

"Було не дуже переконливо. Денис, я знаю, як ти можеш працювати. Сьогодні трохи не вистачило", - зізнався MONATIK.

Павло Вишняков і Юлія Сахневич потрапили на Венеціанський карнавал, танцюючи ф'южн.

"Після того, як Юля отримала іншого чоловіка, ви, Павло, стали ще більш старанним!" - сказала Кухар, згадавши минулий ефір, коли пари мінялися партнерами і Вишняков танцював з Яною Заєць, а Сахневич з Іраклі Макацарія.

Спеціальною гостею ефіру стала популярна співачка, переможниця Євробачення 2017, Джамала, яка виступила перед глядачами в новому образі і заспівала прем'єрну композицію.

За оцінками суддею і за результатами глядацького голосування стало відомо, яка пара покинула проект після 11 ефіру.

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов десятий випуск шоу Танці з зірками 2018.