На проекті Танці з зірками ще одна учасниця отримала травму

Павло Вишняков і Юля Сахневич - Ф'южн - Танці з зірками. 5 сезон Відео: YouTube / Танці з зірками

Під час одинадцятого прямого ефіру на телеканалі 1+1 проекту Танці з зірками 2018, темою якого став "Карнавал. Танці народів світу", стався неприємний інцидент - Юлія Сахневич, яка танцювала фьюжн в парі з актором Павлом Вишняковим, травмувала спину. Тим не менш, дівчина занончила номер не дивлячись на біль.

Після виконання танцювального номера під пісню Earned It від The Weeknd за мотивами венеціанського карнавалу, тремтяча Юлія і Павло підійшли до суддів, щоб почути їхню думку та коментарі.

Павло Вишняков і Юля Сахневич - Ф'южн - Танці з зірками. 5 сезон (Скрін: YouTube / Танці з зірками)

До слова, компанію беззмінному ведучому Юрію Горбунову на зоряному балконі знову склав улюблений комік країни і учасник минулого сезону Танців з зірками Юрій Ткач. Артист зустрічав учасників на балконі, а також першим дізнавався їх враження та емоції від оцінок, які їм ставили судді проекту MONATIK, Катерина Кухар та Влад Яма.

Горубнов сказав, що команда лікарів проекту Танці з зірками 2018 вже займається Юлією Сахневич та намагається з'ясувати, наскільки серйозну травму вона отримала.

Павло Вишняков і Юля Сахневич - Ф'южн - Танці з зірками. 5 сезон (Скрін: YouTube / Танці з зірками)

Додамо, що в 11-му випуску проекту Денис Берінчик з Катериною Белявський показали глядачам румбу в японському стилі. Комік Ігор Ластівчин приміряв на себе образ індійського поліцейського, який захищав продавщицю Ілону Гвоздьову від грабіжників. Іраклі Макацарія і Яна Заєць занурили глядачів у пристрасне фламенко в Іспанії. Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим станцювали феєричну самбу в Бразилії, а Michelle Andrade і Женя Кіт продемонстрували фолк в українському стилі.

За оцінками суддею і за результатами глядацького голосування проект покинули Денис Берінчик та Катя Білявська.

Раніше повідомлялося, що популярна українська співачка, учасниця шоу Танці з зірками 2018 Леся Нікітюк досить емоційно відреагувала на критику своїх виступів в мережі.

Нагадаємо, що раніше ми публікували 10 випуск шоу Танці з зірками 2018.

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Відео: РБК-Україна