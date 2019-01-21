Шанувальники TAYANNA сумніваються в тому, що співачка готується до участі в Нацвібдорі на Євробачення 2019

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Шанувальники співачки не на жарт переживають!

10 січня стали відомі імена всіх 16 учасників Нацвідбору на Євробачення 2019 від України. Серед них — співачка TAYANNA, для якої цей відбір стане вже третім у кар'єрі. Раніше співачка брала участь у Нацвідборі з піснями "I Love You" (2017), "Леля" (2018) і кожен раз зупинялася за крок від перемоги.

Відзначимо, що раніше LITE більш докладно писав про сольних вокалисток Нацвідбору (TAYANNA, VERA KEKELIA і КiRA MAZUR), а також пропонував обрати свою улюбленицю в невеликому опитуванні.

Традиційно одразу після оголошення списку фіналістів Нацвідбору, всі учасники починають активну промо-кампанію, яка привертає увагу преси та глядачів до своєї історії та конкурсної пісні. Однак шанувальники TAYANNA в соцмережах вже відзначили, що співачка зберігає підозріле мовчання.

Виконавиця досі не представила і навіть не анонсувала конкурсну пісню. І, схоже, більше захоплена просуванням власного сольного концерту, який відбудеться незабаром.

"Репетиції в студії майже кожен день, підготовка до сольного концерту в столиці вже починає набирати обертів", — підписала фото TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

На це, зокрема, звернули увагу шанувальники співачки, які чекають від неї більш активних дій у контексті участі в відборі на Євробачення 2019. Під свіжим постом в Facebook TAYANNA про прийдешній концерт шанувальники вже прямо цікавляться: чи точно співачка готується до виступу у Нацвідборі на Євробачення 2019? На що ні сама TAYANNA, ні її прес-служба поки не дають жодних коментарів.

У разі, якщо сумніви шанувальників співачки підтвердяться і TAYANNA передумає приймати участь, рівень конкуренції у Нацвідборі значно знизиться, що тягне за собою менший інтерес глядачів до самого конкурсу в цьому році.

Нагадаємо, раніше LITE писав про сольних учасників Нацвідбору: LAUD, Ivan NAVI, KHAYAT. У кожного хлопця свій унікальний і впізнаваний стиль.

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