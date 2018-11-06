"Пацанки. Нове життя": хто побореться за головний приз другого сезону

Фото: Пацанки. Нове життя (колаж РБК-Україна)

У старої трійки в цьому сезоні виникнуть деякі труднощі

У вівторок, 6 листопада, на Новому каналі відбудеться прем'єра другого сезону серіаліті про дівчат-дебоширкок "Пацанки. Нове життя".

У новому сезоні їх чекає поповнення - до Галі Полудневич, Юлі Чайки і Іри Слюнько приєдналися дві випускниці третього сезону реаліті "Від пацанки до панянки" – Дариана Остафійчук (екс-Семидоцька), Катерина Дремова і його переможниця Яна Ковальська.

"Дуже вдячні глядачам Нового каналу за мільйони переглядів першого сезону, – говорить Олексій Гончаренко, генпродюсер Friends Production, що знімає серіаліті. – Це надихнуло нас на створення продовження. У той же час ми зробили висновки і прийшли до рішення запросити нових героїнь. Меседж серіаліті повинен бути правильним: шанс на нове життя отримують тільки мотивовані дівчини. А у нашої старої трійки з цим були проблеми – у них бажання то з'являлося, то зникало. Але, незважаючи на це, глядачі все одно покохали Галю, Юлю і Іру, і ми вирішили залишити їх".

Фото: Пацанки. Нове життя (Новий канал)

Старій трійці учасниць в цьому сезоні доведеться нелегко - адже шлях у нове життя у столиці вони тепер повинні прокладати вже самостійно. Олексій Гончаренко, який у першому сезоні був їхнім продюсером, відтепер допомагатиме лише новеньким. А Галі, Юлі і Ірі доведеться покинути пентхаус і самим шукати житло і роботу, при цьому ще й повертати розташування Олексія.

Проте дівчата налаштовані рішуче.

"Важливо те, що ми потрапили в другий сезон, а не те, що в пентхаусі будуть жити інші дівчата, – каже Чайка. – Геннадійович хоч і справедливий, але його завдання не були легкими. Нехай новенькі спробують їх виконати. Вони думають, що їм тут все на блюдці будуть подавати. Ага! Ми і в каналізацію лазили, і в смітниках колупалися, чого тільки не робили. Тепер їх черга".

Фото: Пацанки. Нове життя (Новий канал)

Зазначимо, що у новеньких будуть такі ж привілеї, як у їх попередниць. Олексій Гончаренко допоможе Дариані, Яні та Каті влаштуватися на роботу, налагодити особисте життя і змінитися зовні.

"Я була розчарована, коли дізналася, що ми будемо вшістьох, – зізнається Дариана. – У них вже був свій сезон, вони вже боролися за квартиру. Все! Вистачить! Я вважаю, що потрібно дати дорогу молодим. Новий сезон. Нове життя. І нова трійка героїнь".

Фото: Пацанки. Нове життя (Новий канал)

Що ж, новеньким все одно доведеться боротися зі старої трійкою за головний приз другого сезону - а це будуть гроші на втілення мрії. Як зазвичай, обирати переможницю будуть глядачі на сайті Нового каналу.

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Відео: (РБК-Україна)