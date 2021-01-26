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Олегу Віннику на шоу "Маска" знадобилася допомога лікарів: артистові стало погано

Вівторок 26 січня 2021 17:37
Олегу Віннику на шоу "Маска" знадобилася допомога лікарів: артистові стало погано
Олегу Віннику стало погано на шоу "Маска" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Олег Винник на шоу "Маска" переховувався під костюмом Буйвола. З'ясувалося, що ця маска важить майже 10 кг і весь костюм дуже важкий. Під час зйомок Олегу Віннику стало погано і йому навіть викликали медиків.

Артист зізнався, що його попереджали перед зйомками, щоб він не напружувався і відпочив, через те, що в костюмі Буйвола буде важко.

"Перед зйомками мене попередили: "Олег, ви поки не напружуйтеся, відпочиньте, адже в костюмі буде непросто, там важка голова". Коли я переглядав шоу в інших країнах, вже чув про це, але думав, що перебільшують, і все треба ділити на три. Але коли мені допомогли одягнутися, зрозумів, що це набагато складніше, ніж я міг уявити", - зізнався Винник.

Олегу Віннику на шоу &quot;Маска&quot; знадобилася допомога лікарів: артистові стало погано

Олег Винник в масці Буйвола на шоу "Маска"

Перед виходом на сцену для зняття маски йому стало погано і знадобилася допомога лікарів.

"Періодично порушуються корінці нервових закінчень в області попереку. Це пов'язано з навантаженням на спину і фізичним ходом, тому що, коли довго стоїш на сцені, ти не можеш тримати поставу. По-перше, додаткова вага костюма, по-друге, постава. Ми використовували проти набряклі та знеболювальні препарати, на тлі чого йому стало краще", - пояснив лікар, який допомагав Олегу Віннику на зйомках шоу "Маска".

Артистові знадобилося пів години, щоб повернутися на майданчик і продовжити зйомки шоу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "МАСКА".

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