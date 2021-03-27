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Никите Добрынину из-за болезни пришлось покинуть работу в российском "Холостяке"

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 15:59
Никите Добрынину из-за болезни пришлось покинуть работу в российском "Холостяке" Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Анна Киселева

В начале марта стало известно, что Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке". Украинские фанаты Добрынина неоднозначно отреагировали на его участие в съемках. Но спустя два эфира украинского ведущего заменили российским актером. В чем причина – рассказал Михаил Белянин.

Новый ведущий шоу рассказал о замене в "Холостяке" в своем Instagram.

В своем аккаунте Михаил Белянин опубликовал фото с главным героем сезона – Тимати, а также рассказал о том, что стал ведущим вместо Добрынина.

Никите Добрынину из-за болезни пришлось покинуть работу в российском &quot;Холостяке&quot;

Тимати и Михаил Белянин (фото: instagram.com/mikhail_belyanin)

В комментариях под фото эту информацию восприняли позитивно.

"Миш, ну все... вопрос "смотреть или нет" отпадает", "Миша, включили ТВ, чтобы не пропустить!", "Лучшая новость", – пишут в комментариях.

Стоит отметить, что по информации российских СМИ, после выхода двух эпизодов романтического реалити, стало известно также почему Добрынина заменили другим ведущим. Из-за того, что он заразился коронавирусом, ему пришлось покинуть работу в "Холостяке". Это произошло в ноябре прошлого года, как раз в то время, когда проходили съемки шоу.

Напомним, что ранее бывшая участница шоу Холостяк Адель Асанти рассказала, что после окончания "Холостяка 11" намерена вести личный блог о сексе и будет продолжать учебу на сексолога.

Также мы писали о том, что недавно звезда фильмов 18+ Адель призналась, как ''Холостяк'' отреагировал на ее профессию.

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