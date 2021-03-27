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Микити Добриніна через хворобу довелося покинути роботу в російському "Холостяка"

Новость на русском → Субота 27 березня 2021 15:59
Микити Добриніна через хворобу довелося покинути роботу в російському "Холостяка" Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)
Автор: Анна Кисельова

На початку березня стало відомо, що Микита Добринін взяв участь у російському "Холостяка". Українські фанати Добриніна неоднозначно відреагували на його участь у зйомках. Але через два ефіру українського ведучного замінили російським актором. У чому причина – розповів Михайло Белянін.

Новий ведучий шоу розповів про заміну в "Холостяка" у своєму Instagram.

У своєму акаунті Михайло Белянін опублікував фото з головним героєм сезону – Тіматі, а також розповів про те, що став ведучим замість Добриніна.

Микити Добриніна через хворобу довелося покинути роботу в російському &quot;Холостяка&quot;

Тіматі та Михайло Белянін (фото: instagram.com/mikhail_belyanin)

У коментарях під фото цю інформацію сприйняли позитивно.

"Міш, ну все... питання "дивитися чи ні" відпадає", "Міша, включили ТБ, щоб не пропустити!", "Найкраща новина", – пишуть в коментарях.

Варто відзначити, що за інформацією російських ЗМІ, після виходу двох епізодів романтичного реаліті, стало відомо також чому Добриніна замінили іншим ведучим. Через те, що він заразився коронавірусом, йому довелося покинути роботу в "Холостяк". Це сталося в листопаді минулого року, як раз в той час, коли проходили зйомки шоу.

Нагадаємо, що раніше колишня учасниця шоу Холостяк Адель Асанті розповіла, що після закінчення "Холостяка 11" має намір вести особистий блог про секс і буде продовжувати навчання на сексолога.

Також ми писали про те, що нещодавно зірка фільмів 18+ Адель зізналася, як ''Холостяк'' відреагував на її професію.

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