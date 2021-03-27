Микити Добриніна через хворобу довелося покинути роботу в російському "Холостяка"

На початку березня стало відомо, що Микита Добринін взяв участь у російському "Холостяка". Українські фанати Добриніна неоднозначно відреагували на його участь у зйомках. Але через два ефіру українського ведучного замінили російським актором. У чому причина – розповів Михайло Белянін.

Новий ведучий шоу розповів про заміну в "Холостяка" у своєму Instagram .

У своєму акаунті Михайло Белянін опублікував фото з головним героєм сезону – Тіматі, а також розповів про те, що став ведучим замість Добриніна.

Тіматі та Михайло Белянін (фото: instagram.com/mikhail_belyanin)

У коментарях під фото цю інформацію сприйняли позитивно.

"Міш, ну все... питання "дивитися чи ні" відпадає", "Міша, включили ТБ, щоб не пропустити!", "Найкраща новина", – пишуть в коментарях.

Варто відзначити, що за інформацією російських ЗМІ, після виходу двох епізодів романтичного реаліті, стало відомо також чому Добриніна замінили іншим ведучим. Через те, що він заразився коронавірусом, йому довелося покинути роботу в "Холостяк". Це сталося в листопаді минулого року, як раз в той час, коли проходили зйомки шоу.