"Неймовірна": зірка Spice Girls яскраво виступила у фіналі "Х-фактора"

Відео: (youtube.com/Х-фактор)

У суботу, 22 грудня в ефірі легендарного співочого шоу "Х-фактор" заспівала відома на весь світ британська співачка, колишня учасниця групи Spice Girls Мелані Джейн Чісхолм. Вона приїхала в Україну, щоб виконати заповітну мрію однієї з учасниць проекту — яскравої співачки Ольги Жмуриної. Відео виступу Melanie C, вокалістки найпопулярнішої в історії розвитку музичного бізнесу дівочої групи Spice Girls опубліковано на YouTube-каналі "Х-фактор". Переглянути повний випуск фінального шоу можна подивитися у нас на LITE.

Традиційно у фіналі вокального шоу "Х-фактор" учасники співають в дуетах з популярними артистами та світовими зірками. Однією із запрошених зірок дев'ятого сезону проекту стала учасниця культових Spice Girls Мелані Сі. Вона втілила в реальність мрію Ольги Жмуриної.

Мелані Сі та Ольга Жмурин / Кадр з відео YouTube-каналу "Х-фактор"

Також Мелані виконала декілька своїх хітів для "Х-фатора". Також на сцені "Х-фактора" з'явилася легенда британської музики Alex Clare, і той, чиї хіти зводять з розуму - MONATIK. А четверта зірка здивувала своєю появою на сцені не тільки глядачів, але й членів журі. Крім дуету з зіркою фіналісти виконали ще по дві композиції, одна з якої та, з якою вони отримали "Так" від суддів на кастингах "Х-фактора".

В коментарях до ролика буквально всі вважають голос учасниці проекту більш пронизливим, ніж у британської знаменитості. Деякі назвали дует виконавців "космосом", а давні фанати легендарної співачки назвали її "неймовірною" і написали незліченну кількість компліментів.

Скріншоти коментарів під відео YouTube-каналу "Х-фактор"

У мережі Instagram шанувальники діляться спільними знімками з зіркою. Одним з прихильників Мелані Сі виявився Лев Шуров, син Дмитра Шурова (Ріапобой), судді шоу.

Фото: (instagram.com/zloi_botan)

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про виступ зірки легендарних Spice Girls в Києві.

До речі, до цього ми писали, що відомий голлівудський актор став батьком в десятий раз.