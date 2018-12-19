Звезда легендарных Spice Girls выступит в Киеве в финале Х-фактор 9

Фото: Melanie C (пресс-служба СТБ)

Главными гостями вечера станут мировые звезды

В субботу, 22 декабря состоится финал песенного шоу Х-фактор 9, в котором примут участие звезды мирового уровня. Отметим, что в этом эфире участники традиционно споют в дуэтах с популярными артистами. Одной из гостей станет участница легендарной британской группы Spice Girls Melanie C.

Звезда исполнит несколько своих хитов, а также выступит с одним из финалистов проекта.



Фото: Melanie C (пресс-служба СТБ)

Однако это не единственный музыкальный сюрприз. На сцену Х-фактора поднимется легенда британской музыки Alex Clare, и тот, чьи хиты сводят с ума - Mонатик.

Фото: Alex Clare (пресс-служба СТБ)

А четвертая звезда удивит своим появлением на сцене не только зрителей, но и членов жюри.



Видео: MONATIK в прямом эфире – Х-фактор 9. Смотрите 22 декабря (youtube.com/Х-Фактор)

Кроме дуэта со звездой финалисты исполнят еще по 2 композиции, одна из которой та, с которой они получили "Да" от судей на кастингах Х-фактора.

Фото: Монатик (пресс-служба СТБ)

Неделя подготовки к эфиру была очень эмоциональной, ведь участники познакомили своих наставников с родными и близкими им людьми. Ольга Жмурина устроила встречу Олегу Виннику со своим мужем, а Дима Волканов, Марк Савин и ребята из ZBSband представили наставников своим мамам. Не обошлось без смешных и трогательных историй из детства и сюрпризов от судей.

Но уже в эту субботу двое из них покинут проект, а зрители узнают имена суперфиналистов, которые на гала-концерте сразятся за победу в шоу и профессиональную поддержку на сумму 1 миллион гривен.

Напомним, впервые за историю украинского Х-фактора в финале у каждого из судей шоу осталось по одному участнику. Теперь команды выглядят так:

Дмитрий Шуров и Марк Савин, категория "30+";

Андрей Данилко и Дима Волканов, категория "Парни";

Олег Винник и Ольга Жмурина, категория "Девушки";

Настя Каменских и ZBSband, категория "Коллективы";

Ранее популярное украинское вокальное ток-шоу "Х-фактор" оскандалилось появлением "на сцене" российского певца Филиппа Киркорова сразу после того, как один из коллективов исполнил кавер на его песню "Цвет настроения синий".

Мы также писали о том, что украинская певица Настя Каменских, которая начала сольную кареру под псевдонимом NK, поразила поклонников своим образом на популярном шоу Х-фактор 9, где она входит в состав жюри. Звезда удивила нарядом с глубоким декольте и непривычной прической.

Кстати, экс-участница Х-фактора откровенно рассказала о закулисье шоу.

Видео: РБК-Украина