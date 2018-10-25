"Неожиданный сюрприз: "Орел и Решка" покажут, как побывали в Северной Корее

Коллаж (РБК-Украина)

"Орел и Решка" - первая телепрограмма, которой удалось побывать в самой закрытой стране мира

Украинский ТВ-канал "Интер" решил порадовать зрителей неожиданным сюрпризом. На этих выходных, в воскресенье, четвертого ноября, в 11 часов покажут неожиданный выпуск мега популярной тревел-программы "Орел и Решка", в котором Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев отправились в самую закрытую страну мира КНДР. До этого ни одному телевизионному проекту не удавалось попасть на территорию Северной Кореи. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на слова из пресс-службы канала "Интер".

За семь лет сущетвования "Орла и Решки" команда проводила съемки почти во всех уголка, но до сих пор есть места, где еще ни разу не подбрасывалась монетка. Одно из них - КНДР. Продюсеры многократно пытались договориться о разрешении на съемки с властями КНДР, наконец-то им это удалось. В начале лета этого года долгожданное разрешение все-таки было получено.

"Мы понимали всю возложенную на нас ответственность: стать первым в мире развлекательным шоу, которое снимает на территории КНДР", - рассказала генпродюсер телепрограммы Елена Синельникова.

"Хотелось показать страну такой, какой ее может увидеть обычный турист. А сделать это в КНДР, поверьте, не просто. Мне уже интересно узнать, какими будут отзывы зрителей об этом выпуске. Ведь он будет очень необычным и нестандартным. После выхода программы на телеэкраны, думаю, мы организуем онлайн-встречу со зрителями и обсудим все интересные моменты и истории, которые так и не попали в кадр", - поделилась Синельникова.

Фото: "Орел и Решка" в КНДР (inter.ua)

В столицу КНДР, Пхеньян, было решено отправить команду "Перезагрузки" Настя Ивлеева и Евсей Ковалев.

По словам Евсея КНДР - одна из самых колоритных стран, в которых он был.

"По дороге из аэропорта увидел, как пионеры запускают на площадке воздушного змея. В тот момент я понял, что люди, с которыми я когда-либо обсуждал КНДР, вообще не имеют представления, что там происходит на самом деле. Для меня, как человека, не заставшего Советский Союз, комсомол, партию, порядки и очереди, - это как экранизация каких-то исторических книг. А вот ребята постарше из команды "Орла и решки" уверяют, что точно так же было и у нас лет 40 назад", - рассказал свои впечатления телеведущий.

По мнению главного режиссера "Орла и Решки", другой такой страны сейчас нет.

"Только вдумайтесь: там не знают, кто такой Майкл Джексон или группа "Битлз". Не говоря о том, что местные жители не видели фильмов "Титаник" и "Аватар". Представляете, до какой степени у них другое мышление! Мысли и чувства, которые у тебя возникают там, невозможно ощутить ни в одной другой стране мира", - искренне удивлялся режиссер Евгений Синельников.

Интересно, что ради съемок в Северной Корее "Орлу и Решке" пришлось временно поменять главные правила проекта. Бюджет "бедного" путешественника был увеличен со 100 до 208 долларов: именно столько стоит самая дешевая путевка в Северную Корею, без которой невозможно путешествовать по этой стране.

"Ажиотаж вокруг КНДР присутствует во всем мире, и мне, безусловно, было интересно попасть туда и увидеть все своими глазами", - говорит ведущая Настя Ивлеева.

Настю в свою очередь удивили нескончаемые запреты. Там нельзя просто так ходить свободно по улицам. По ее словам, ситуация может быть изменится лет через десять – не раньше.

"Но сейчас мы застали Северную Корею именно такой: наполовину таинственной. Мы видим лишь то, что нам показывают", - сказала телеведущая.

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